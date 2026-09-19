新华网 2026-09-19 11:34:51

第140届中国进出口商品交易会（广交会）将于10月15日至11月4日分三期在广州举办。本届广交会将迎来创办70周年的重要时点。广交会经历了怎样的发展变迁？本届广交会有哪些新特点？目前各项筹备工作进展如何？国务院新闻办公室9月18日举行新闻发布会介绍有关情况。

商务部部长助理张力说，70年来，广交会历经风雨洗礼、跨越沧海桑田，从首届的9600平方米、1200名采购商发展到现在155万平方米、31万名采购商，已经成为我国规模最大、历史最长、商品最全、客商最多、成交最好的国际贸易盛会，是享誉全球的“中国第一展”。

今年以来，我国外贸延续良好增长态势。商务部对外贸易司司长杨涛表示，外贸企业不断开拓创新，新业态、新模式的动能不断释放，高技术、高附加值产品占比稳步提升，绿色低碳成为鲜明底色，动能向新、结构向优的特征更加明显。

“广交会作为中国外贸的‘晴雨表’和‘风向标’，也呈现出‘向新、向智、更专更优’等特点。”张力说。

创新引领。本届广交会顺应外贸向新趋势，3.2万家参展企业中，专精特新、单项冠军等优质企业超过1.1万家。64%的参展企业应用工业互联网、人工智能等新技术。本届广交会展出的新产品和绿色产品占比分别达23.2%、26%，均创历史新高。

数智赋能。本届广交会进一步提高数字化、智能化水平，将人工智能、大数据等技术深度嵌入办展全过程，首次推出22个智慧应用场景和16项AI特色应用，在国内展览业率先实现全馆展位级导航和展位AR信息展示，全方位提升参展体验。

招商更专业、服务更优化。当前，外贸企业正从“拿订单、卖产品”向“建体系、优服务”加快转型，呈现出货物、服务融合，贸易投资一体化发展的新趋势。本届广交会顺应这一趋势，首次在贸易服务展区实现10大类生产性服务业全覆盖，为企业提供一站式服务，36.5%的参展企业实施了“产品+服务”的模式转型。

专业采购商与优质参展商是广交会70年来历久弥新的宝贵资源。中国对外贸易中心主任朱咏介绍，本届广交会通过海外路演、合作伙伴、数字营销等渠道协同发力，扩容国际招商合作网络，新签了12家全球合作伙伴，总数增至240家。同时，加强定向邀约，已有170家头部采购企业和48家全球合作伙伴确认组团参会。

“我们建立了5大维度、73项标签的采购商标签体系，AI立体画像，精准推送资讯，高效匹配需求。目前，已有196个国家和地区超21万名采购商预登记，其中专业采购商占比近八成，共建‘一带一路’国家采购商报名踊跃。”朱咏说。

在服务保障方面，广东省政府副秘书长郭亦乐介绍，本届广交会创新推出29项提质升级举措，在白云机场等重点口岸设置了广交会专用通道，推行“专人专窗、即到即办”，推动展品备案、申报、预约通关全流程线上办理，优化展馆周边出行体验，协助境外客商开通移动支付，配套举办“广交会消费季”和“全球采购商广东行”两大特色活动，打造省心、暖心、贴心的参展体验。

70载薪火相传，广州与广交会双向奔赴、聚力共赢。

广州市副市长胡浩介绍，广州精心打造了广交会70周年系列主题纪念活动，举办广交会主题图片展，推出“城脉千年”历史专题展，线上线下同步举办“我与广交会的故事”主题分享活动，生动呈现展城共生的深厚底蕴与岁月荣光。“期待新老朋友届时齐聚羊城，共襄盛会，共同书写下一个70年的精彩故事。”胡浩说。

来 源：新华网

原标题： 第140届广交会将启 这些亮点不容错过

记者：潘洁、谢希瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com