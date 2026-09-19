美国有线电视新闻网等3家媒体被禁止进入白宫
新华网 2026-09-19 11:36:17
美国总统特朗普18日在社交媒体上宣布，美国有线电视新闻网、MS NOW新闻频道和《政治报》由于“持续报道假新闻”而被禁止进入白宫，并称这一指令“立即生效”。
特朗普当天在社交媒体平台“真实社交”上发文说，媒体机构在报道美国总统、美国政府或美国时，不应持续撰写或报道“虚构内容和谎言”。他还警告称，“其他假新闻媒体机构”也将被禁止进入白宫。
从第二任期开始至今，特朗普与美国主流新闻媒体的关系总体上仍然比较紧张。2025年2月，由于未按照特朗普政府行政令将墨西哥湾更名为“美国湾”，美联社记者被禁止进入白宫椭圆形办公室、海湖庄园和“空军一号”总统专机参加采访活动。特朗普还先后起诉《纽约时报》、《华尔街日报》和哥伦比亚广播公司等媒体，指控其报道构成诽谤或存在误导性。
来 源：新华网
原标题： 美国有线电视新闻网等3家媒体被禁止进入白宫
记者：熊茂伶 杨伶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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