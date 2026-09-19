新华网 2026-09-19 11:37:40

据朝中社19日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩16日至18日视察国防工业部门工作，了解重要军工企业的生产情况。

金正恩说，建设强大的炮兵武力是遏制战争和执行战争的基本核心。朝鲜近期在实现国防力量现代化方面取得的成就，意味着朝鲜武装力量的组成、手段以及战争应对计划发生重大变化。

朝中社报道说，金正恩就重要军工企业生产及管理运营提出重要政策任务，要求继续加快扩大产能和技术工序现代化，提高攻击及防御战斗武器系统的人工智能化水平，进一步提升火炮武器装甲化、自动化，改善生产条件和环境。

据朝中社9月19日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩16日至18日视察国防工业部门工作，了解重要军工企业的生产情况。新华社/朝中社

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原标题： 金正恩视察国防工业部门工作

记者：王天僚

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