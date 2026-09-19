金正恩视察国防工业部门工作
新华网 2026-09-19 11:37:40
据朝中社19日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩16日至18日视察国防工业部门工作，了解重要军工企业的生产情况。
金正恩说，建设强大的炮兵武力是遏制战争和执行战争的基本核心。朝鲜近期在实现国防力量现代化方面取得的成就，意味着朝鲜武装力量的组成、手段以及战争应对计划发生重大变化。
朝中社报道说，金正恩就重要军工企业生产及管理运营提出重要政策任务，要求继续加快扩大产能和技术工序现代化，提高攻击及防御战斗武器系统的人工智能化水平，进一步提升火炮武器装甲化、自动化，改善生产条件和环境。
据朝中社9月19日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩16日至18日视察国防工业部门工作，了解重要军工企业的生产情况。新华社/朝中社
来 源：新华网
原标题： 金正恩视察国防工业部门工作
记者：王天僚
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
未来3年，温州科技小院要达到60家以上社会09-18
-
一座城，如何陪少年成长？看温州如何从学校“独唱”走向全域“大课堂”社会09-18
-
231名西班牙侨胞打“飞的”回温过中秋社会09-18
-
2026年秋季全国巡回引才活动启幕 首站奔赴河南揽才纳贤社会09-18
-
政协委员为消费转型升级破题 激发消费潜能社会09-18
-
鹿城凯裕花园打造业主、物业、商户三方共赢治理新样本 交物业费获积分“当钱花”社会09-18
-
文成47个村打造“淡水虾王”养殖基地 “一尾虾苗”游出共富产业链社会09-18
-
讲究女士护肤新算法，万元开销缩至五分之一社会09-18
-
《温州女人》群演招募 草根“老戏骨”报名社会09-18
-
这个老板开业不剪彩，省下钱请他们吃火锅社会09-18