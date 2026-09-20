全球首例大熊猫下颌正畸治疗在成都完成
图为大熊猫“北侠”。
成都大熊猫繁育研究基地联合四川大学华西口腔医院，完成了全球首例大熊猫下颌不对称功能矫形治疗。经过持续干预，大熊猫“北侠”的下颌偏斜得到纠正，咬合与咀嚼功能恢复正常。相关研究成果近期在国际正畸领域顶级期刊《安格尔正畸医师》发表。
2022年出生的雄性大熊猫“北侠”，出生时就遭遇意外。母兽初次育幼经验不足，叼抱幼崽时用力失当，造成“北侠”左前肢严重损伤、下颌受到外力挫伤。出生不到24小时，它的左前肢发生不可逆缺血坏死，兽医团队只能实施截肢手术保住它的生命。
待到“北侠”3月龄，医护人员又发现了新难题：受外伤影响，“北侠”下颌骨骼生长逐渐向左偏斜，变成“歪脸”。更为严重的是，下颌错位让“北侠”喝奶频繁漏奶，如果不干预，随着骨骼持续发育，未来它将难以正常啃食竹子，生存面临巨大挑战。
为此，熊猫基地兽医团队联合华西口腔正畸专家，开启一场特殊的跨物种正畸救治。团队借鉴人类儿童正畸生长改良思路，对“北侠”口腔进行数字化扫描建模，量身定制专用固定矫治器。
四川大学华西口腔医院正畸科主任医师龙虎说，大熊猫颌骨发育的研究几乎空白，但为了熊猫的健康，他们团队还是勇敢接下了这个挑战。把人类正畸“生长改良”技术应用于大熊猫，属于全球首次尝试。
矫治器粘接后，“北侠”套上了3根正畸弹性橡皮圈，类似于人戴上牙套。看似简单，背后却是兽医和育幼团队6个月的“拉锯战”。据成都大熊猫繁育研究基地兽医介绍，每次“北侠”吃奶前取下橡皮圈，吃完奶后再重新佩戴。治疗初期，“北侠”会本能地用舌头顶、用手挠、用脚抓……想把嘴里的“异物”弄掉。饲养员时刻盯着，防止橡皮圈脱落被误食，同时保证治疗效果。
经过医生团队和兽医团队的多次复查、评估，CT影像显示，“北侠”下颌偏斜得到矫正，面部对称性恢复，咬合功能回归正常。如今的“北侠”已可以自在进食、活动，性格活泼可爱。
来 源：新华网
记者 余里、董小红
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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