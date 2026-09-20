新华网 2026-09-20 12:41:48

刚果（金）19日在东部伊图里省首府布尼亚启动一项埃博拉疫苗接种研究，标志着该国使用埃博拉疫苗Ervebo的范围进一步扩大至本轮疫情“震中”伊图里省。

刚果（金）19日在东部伊图里省首府布尼亚启动一项埃博拉疫苗接种研究，标志着该国使用埃博拉疫苗Ervebo的范围进一步扩大至本轮疫情“震中”伊图里省。

伊图里省官员当天在布尼亚带头接种疫苗，并呼吁参与疫情防控的医护人员等一线工作人员在知情同意的基础上自愿接种。

无国界医生组织当天发表公报说，这项名为BRAVO的研究项目计划在伊图里省和北基伍省为2万名一线工作人员接种疫苗。项目为期9至12个月，其中包括3个月的接种期和至少6个月的参与者随访期。无国界医生组织流行病学家马南加马表示，一些初步数据表明，该疫苗可能会针对本迪布焦型埃博拉病毒提供一定程度的保护，但仍需通过研究加以确认。

刚果（金）政府8月27日启动Ervebo疫苗接种工作，为医护人员等一线工作人员接种。刚果（金）卫生部发布的最新数据显示，截至9月17日，已在乔波省和下韦莱省为3771人接种了该疫苗。该国已累计报告7541例埃博拉确诊病例，其中3639例死亡，累计治愈1823例。

刚果（金）5月15日宣布暴发埃博拉疫情。本轮疫情由本迪布焦型埃博拉病毒引发，目前尚无针对该型病毒的获批疫苗或特异性疗法。目前，已获批用于预防扎伊尔型埃博拉病毒的Ervebo疫苗在“按方案开展的同情使用”框架下被用于本轮疫情应对，并同步开展该疫苗对本迪布焦型埃博拉病毒保护效果的研究。（完）

来 源：新华网

原标题： 刚果（金）埃博拉疫苗接种扩大至疫情“震中”省份

记者 史彧

本文转自：温州新闻网 66wz.com