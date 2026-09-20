新华网 2026-09-20 12:43:14

记者19日从生态环境部获悉，生态环境部等部门将形成合力，重拳整治生态环境监测机构弄虚作假问题。

记者19日从生态环境部获悉，生态环境部等部门将形成合力，重拳整治生态环境监测机构弄虚作假问题。

日前，生态环境部联合相关部门在京召开全国深入打击生态环境监测机构弄虚作假问题部署推进会。生态环境部部长黄润秋表示，监测机构造假问题依然严重、形势依然严峻，必须始终坚持零容忍态度，重拳整治这一问题，切实守牢生态环境监测质量底线。要按照“摸清底数、集中整改、规范运行”三个阶段，部署深入打击监测机构弄虚作假问题，推动行业生态持续净化、监测行为有效规范。

生态环境部要求，要全面摸清底数，抓紧开展动员部署，指导监测机构严格规范自查，建立问题台账。要集中整改整治，依法分类处置弄虚作假问题，加强对监测机构的帮扶指导，切实推动问题整改到位。强化抽查核查，坚决查处错报漏报瞒报以及敷衍整改、假装整改等行为。要常态规范运行，夯实管理基础，加快出台相关管理文件，建好用好生态环境监测管理服务平台，切实把好监测机构资格准入关、仪器使用关、行为规范关、依法退出关，持续加强对排污单位和技术服务机构规范化管理。

生态环境部门将与市场监管、公检法等部门密切协作，对涉嫌犯罪案件，坚决依法及时移送，打造上下联动、左右协同、齐抓共管的良好工作格局。（完）

来 源：新华网

原标题： 多部门将重拳整治生态环境监测机构弄虚作假问题

记者 高敬

本文转自：温州新闻网 66wz.com