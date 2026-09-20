新华网 2026-09-20 12:44:00

一名男子18日在澳大利亚西澳大利亚州近海遭鲨鱼袭击身亡。这是该州沿海本周发生的第二起鲨鱼袭人事件。

一名男子18日在澳大利亚西澳大利亚州近海遭鲨鱼袭击身亡。这是该州沿海本周发生的第二起鲨鱼袭人事件。

根据西澳大利亚州警方发表的声明，18日上午，应急部门接到报告，在该州首府珀斯市附近的索伦托海滩外，一名男子在游泳时遭鲨鱼袭击。警方最终确认遇袭男子身亡。

据美联社报道，有目击者说，遇袭男子看上去60多岁，当时正与一名同伴一起游泳。警方没有公布死者的具体身份。西澳大利亚州冲浪救生组织说，暂无法确认袭人鲨鱼的种类。

这是2022年2月17日在澳大利亚悉尼邦迪海滩拍摄的防鲨提示。新华社记者白雪飞摄

这是西澳大利亚州本周发生的第二起鲨鱼袭人事件。14日，一名50多岁的冲浪者在珀斯以北约400公里的一处海滩遭鲨鱼咬伤腿部。18日的袭击发生后，约17公里的海岸线上有多处海滩临时关闭。

澳大利亚今年已经发生多起鲨鱼袭击致人死伤事件。5月16日，一名男子在西澳大利亚州罗特内斯特岛附近水域遭袭，伤重不治。6月6日，一名男子在该州奥尔巴尼附近海域潜水捕鱼时遭袭身亡。另外，澳大利亚东海岸的悉尼和昆士兰州附近水域也发生了鲨鱼袭人事件。

据澳大利亚鲨鱼袭人事件数据库，自1791年以来，澳大利亚已发生近1300起鲨鱼袭人事件，其中超过260起袭击致人死亡。

来 源：新华网

原标题： 澳一周发生两起鲨鱼袭人事件 致一死一伤

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com