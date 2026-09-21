张振丰在市信访局接待来访群众

温州日报 2026-09-21 08:04:00

昨天，省委常委、市委书记张振丰在市信访局接待来访群众并调研。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢固树立和践行正确政绩观，按照省委、省政府部署要求，一体推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚、民生领域信访问题集中治理，用心用情办好“送上门来的群众工作”，进一步提升信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度，以实绩实效解民忧、惠民生、暖民心。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰在市信访局接待来访群众并调研。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢固树立和践行正确政绩观，按照省委、省政府部署要求，一体推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚、民生领域信访问题集中治理，用心用情办好“送上门来的群众工作”，进一步提升信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度，以实绩实效解民忧、惠民生、暖民心。

在市信访局，张振丰先后接待三批来访群众，分别听取群众反映安置房建设、山区防灾减灾、农村集体“三资”管理等方面问题，随后与属地和市直相关单位负责人分析问题症结、研究解决方案，明确下步责任分工和解决时限。他强调，要坚持依法依规、情理相融，细化完善解决方案，清单化、责任化、节点化抓好化解落实，真正把群众急难愁盼问题解决到位；要坚持举一反三、系统治理，推动面上相关工作改进提升，以更多可感可及的成效取信于民、造福于民。

在督导全市信访工作时，张振丰指出，信访工作是体察社情民意的“晴雨表”、化解矛盾风险的“减压阀”、检验党员干部正确政绩观的“试金石”。我们要从旗帜鲜明讲政治的高度重视和抓好信访工作，坚持“人民信访为人民”，切实履行好为民解难、为党分忧的政治责任，加强治理体系和治理能力现代化建设，营造风清气正的政治生态，绘就基层平安善治新画卷。他强调，攻坚行动要再加力，分类精准施策，强化源头治理，落实领导干部包案化解、接访下访等机制，提升积案化解实效，着眼长效建章立制，加快从解决“一件事”向治理“一类事”提升。法治思维要再强化，围绕预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”要求，完善涉及群众切身利益的重大决策调查研究和风险评估机制，提升初信初访办理质效，加强矛盾纠纷源头化解、多元化解、有序化解，以信访工作法治化推进社会治理现代化。工作责任要再压实，压实各级党委书记“第一责任人”责任，加强属地和部门条块联动，闭环抓好问题化解，落实常态化调度和督查机制，推动信访工作提质提效，全力守护平安稳定大局。

张振丰强调，当前要更好统筹发展和安全，抓细抓实重点领域安全生产风险排查，闭环推进安全生产督导检查反馈问题隐患整改工作，严密防范森林火灾、地质灾害等安全隐患，加快台风、强降雨灾后恢复工作，为高质量发展营造平安稳定环境。

市领导陈应许、张刚参加。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在市信访局接待来访群众时强调 做实做细做好“送上门来的群众工作” 以实绩实效解民忧惠民生暖民心

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com