温州日报 2026-09-21 08:10:00

9月16日至20日，市委副书记、市长张文杰率市代表团赴西藏自治区和青海省学习考察，深入贯彻落实习近平总书记关于东西部协作和对口支援工作的重要论述，进一步深化温州与那曲市嘉黎县、海西州格尔木市交流合作，携手推动对口支援工作走深走实。

温州网讯 9月16日至20日，市委副书记、市长张文杰率市代表团赴西藏自治区和青海省学习考察，深入贯彻落实习近平总书记关于东西部协作和对口支援工作的重要论述，进一步深化温州与那曲市嘉黎县、海西州格尔木市交流合作，携手推动对口支援工作走深走实。

市代表团一行实地考察温台援藏主题展馆、斯定咔村、将军楼公园、温格·石榴籽家园、青海盐湖工业股份有限公司等，先后与嘉黎县、格尔木市召开对口支援工作座谈会，并走访慰问部分在藏在青温商。

在嘉黎县座谈交流时，张文杰对嘉黎县多年来在生态建设、经济发展、民生事业、民族团结等方面取得的扎实成效表示祝贺。他说，对口支援嘉黎是党中央交给浙江、交给温州的光荣任务，期待两地携手提高产业合作的质效和水平、提升民生改善的成色和质感、拓展交流交往的深度和广度，合力推动对口支援工作迈出更加坚实的步伐、取得更加丰硕的成果。那曲市政协副主席、嘉黎县委书记何林感谢温州情系嘉黎、支援嘉黎，表示将以此次考察交流为契机，持续深化两地产业协作、人才交流、民生共建、资源共享，推动温嘉交流合作工作再结硕果、再谱新篇。

在格尔木市座谈交流时，张文杰说，格尔木向上向好的发展态势振奋人心，未来发展的前景值得期待，希望两地充分发挥各自特色优势，密切交流互动，更深层次推动产业合作、更大力度增进民生福祉、更高水平促进民族团结，打开共赢发展新空间。海西州委副书记、格尔木市委书记赵冬向温州长期以来的倾情援助表示感谢，期待在产业发展、市场开拓、文旅融合等方面深化务实合作，切实把山海情谊转化为高质量发展实效。

学习考察期间，市代表团一行还看望慰问援藏援青干部人才代表。张文杰希望大家大力弘扬“六干”作风，立足当地所需、温州所能，更好谋实事、助发展、促融合。

浙江省援藏指挥部指挥长、那曲市委副书记、常务副市长盛乐，格尔木市委副书记、市长徐进参加座谈。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰率市代表团赴西藏和青海对接对口支援工作 携手推动对口支援工作走深走实

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com