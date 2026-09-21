温州日报 2026-09-21 08:12:59

近日，甬台温高速公路（G15沈阳至海口国家高速公路）改扩建工程温州南白象至浙闽界段项目成功获批全省首个“三合一”国土空间规划许可意见，实现用地预审、规划选址与先行用地三项审批合并办理，标志着温州重大基础设施项目“准入即开工”改革试点正式落地，为全省重大工程前期审批提速增效提供了“温州经验”。

温州网讯 近日，甬台温高速公路（G15沈阳至海口国家高速公路）改扩建工程温州南白象至浙闽界段项目成功获批全省首个“三合一”国土空间规划许可意见，实现用地预审、规划选址与先行用地三项审批合并办理，标志着温州重大基础设施项目“准入即开工”改革试点正式落地，为全省重大工程前期审批提速增效提供了“温州经验”。

该项目全长73.9公里，总投资近218亿元，是长三角高速公路网的重要骨干组成部分，也是浙江省“十五五”规划重点推进的重大基础设施项目，对完善区域综合交通路网、畅通浙闽两省交通廊道、助力长三角一体化高质量发展具有重要战略意义。此次获批的“三合一”国土空间规划许可意见，是我市落实全国国土空间准入管理（规划许可制度）试点的重要举措。

“这次改革凭一张批文，即可依法在先行用地范围内提前开工。”市自然资源和规划局相关负责人表示。以往，重大基础设施项目开工前，需依次办理用地预审、规划选址、可行性研究、初步设计、用地报批等多项前置审批，各环节串联推进，耗时较长。此次改革，探索与重大项目快速开工相适配的审批模式，变“项目等审批”为“审批先到位”。“这张组合批文，既精简了审批链条，又守住了空间管控底线，为急用先行重大项目的关键节点抢出了黄金工期，为项目提前发放‘门票’，促进项目早落地、快开工。同时有效避免因赶工期可能引发的违法用地风险。”

改革落地后，自然资源主管部门审核出具符合国土空间规划的许可意见后，项目即可直接办理先行用地、启动进场开工，可研、初步设计等手续可同步推进。通过审批模式迭代优化，部分项目进场开工时间甚至可提前一年以上，有效破解“审批等一年，开工拖半年”的顽疾，打通重大工程项目开工“快车道”。

与此同时，温州依托自然资源管理和国土空间规划“一张图”数字化平台，搭建起全流程线上闭环管理体系，覆盖空间适配、规划编制、规划许可三大核心环节，让项目审批更智能、更高效、更透明。空间适配阶段，平台可智能核查项目落地条件，精准出具研判结果，提前扫清项目准入障碍；规划编制阶段，系统自动同步适配核查要求，项目通过规划审批后，即可实时在“一张图”平台完成动态落位；规划许可环节，平台可自动核算空间数据、生成审批文书、明确责任清单，全程线上闭环办结，成功建立起项目从预审准入，到落图审批，再到开工建设的“准入即开工”极速通道。

来 源：温州日报

原标题： 全省首个“三合一”国土空间规划许可意见获批 温州重大工程实现 “准入即开工”

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com