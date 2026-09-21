温州日报 2026-09-21 08:17:52

昨天，温州市纪念红军长征胜利90周年暨2026年“全民国防教育月”主题宣传教育活动在“浙南红都”平阳县举行。本次活动安排了一系列群众可参与、可感知的务实内容，让伟大长征精神与国防理念深入人心、落地生根。

温州网讯 昨天，温州市纪念红军长征胜利90周年暨2026年“全民国防教育月”主题宣传教育活动在“浙南红都”平阳县举行。本次活动安排了一系列群众可参与、可感知的务实内容，让伟大长征精神与国防理念深入人心、落地生根。

2026年是中国共产党成立105周年、中国工农红军长征胜利90周年，同时，9月也是全民国防教育月。本次活动以“弘扬伟大长征精神 同心共筑强大国防”为主题，把打造“千里江山 戎情温州”市域全民国防教育品牌作为重点，突出精神传承“全贯通”、资源成网“全域联”、分层覆盖“全龄段”，如联动城市地标大屏、商圈、农村文化礼堂等公共传播场景开展主题宣传，以军训文化节、退役军人思政专场、军事定向运动等面向青少年群体，以老少诗歌会、轻量游戏化打卡活动覆盖银发群体和普通市民等。

现场，温州全民国防教育卡通形象大使“温小兵”“温小霞”AI数字人登台，讲述温州与长征血脉相连的故事：长征主力虽未踏足温州，但1935年红军挺进师创建浙南游击根据地，在敌后牵制大量国民党兵力，成为策应主力红军长征的“后方战友”；泰顺白柯塆成立中共闽浙边临时省委，小南山诞生中共浙南特委（中共温州市委前身），平阳山门成为浙江新四军的出发地，共同书写了温州作为中国革命在南方的一个战略支点的壮丽篇章。

在“致敬·星光引路”环节，洞头先锋女子民兵连连长陈盈盈以《永不褪色的海霞战旗》为题，讲述海疆坚守故事和“海霞精神”。她扎根海岛24年，曾荣立个人一等功，获评全国三八红旗手、全国模范退役军人、“最美浙江人·浙江骄傲” 等。

“崇军温州·最美力量”宣讲比赛随后启动，3位退役军人代表、温州革命烈士纪念馆讲解员共同发出倡议，号召市民寻找、讲述身边退役军人故事。全市12名“国防教育校外辅导员”与各县（市、区）12所全国中小学国防教育示范学校、特色学校代表开展“军地双进”五个一活动结对，并互赠聘书和国防教育教材，探索军地协同国防教育的新模式。随后，一位国防教育校外辅导员现场结合英模事迹、国防科技发展等，为学生们带来一堂微型国防课，推动国防教育从校园延伸到军营。

现场启动“跟着红迹去打卡”全民体验项目，在接下来的一个月里，全市12个县（市、区）精选的国防教育基地、爱国主义教育基地、红色文化场馆等各类红色资源共同被纳入打卡地图，欢迎广大市民通过线下参观打卡、参与轻量化互动赢取奖励，在行走中沉浸式学习国防知识，让家门口的红色阵地成为国防教育的生动课堂。

本次活动由市委宣传部、市委党史研究室、市教育局、市退役军人事务局、温州军分区政治工作处主办，市新闻传媒中心、平阳县委宣传部承办。

来 源：温州日报

原标题： 让伟大长征精神点燃全民国防热情 温州市纪念红军长征胜利90周年暨“全民国防教育月”系列活动举行

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com