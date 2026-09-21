温籍选手闪耀2026年名古屋亚运会赛场
9月20日，中国选手潘展乐、徐嘉余（右）在比赛后庆祝夺冠。
温州网讯 昨天是2026年名古屋亚运会游泳项目的第一个比赛日。当天下午，温籍名将潘展乐在男子100米自由泳决赛中，以47秒61夺冠，夺得温州选手本届亚运会首枚金牌。随后，徐嘉余轻松斩获男子100米仰泳金牌，在他参加的四届亚运会中，已累计获得12枚金牌，再创新高。
在上午举行的男子百米自由泳预赛中，潘展乐以48秒07排名第一晋级决赛。17时10分，男子百米自由泳决赛在东京水上运动中心上演，比赛枪响后，10名决赛选手几乎齐头并进，50米处，韩国选手金永范率先转身，潘展乐排名第三。后50米是潘展乐的“速度领域”，他越游越快，在距离终点10米左右反超金永范，最终以47秒61率先触壁，上演了一出精彩的逆转好戏。金永范以0.04秒之差居亚军，另一名韩国选手黄宣优游出47秒79，获得季军。潘展乐决赛中游出的成绩是亚洲选手今年最佳，不过距离他自己保持的世界纪录（46秒40）尚有差距。男子100米自由泳是潘展乐在本届亚运会上报名的唯一一个单项，此后他还将参加三项接力比赛。
25分钟后，温州选手本届亚运会第二枚金牌到手。
如果说潘展乐的金牌略有惊险，徐嘉余的冠军则没有丝毫悬念。男子100米仰泳预赛，徐嘉余游出52秒63的成绩，以断档式优势领先第二名日本选手竹原秀一1.6秒。徐嘉余曾经的老对手、日本名将入江陵介因成绩下滑已于两年前宣布退役，而徐嘉余依然坚挺，在亚运赛场上演“独角戏”。
男子百米仰泳决赛于17时35分打响，徐嘉余出发后就遥遥领先，50米转身后，他开始“放飞自我”，身位优势越拉越大，51秒98，徐嘉余轻松夺冠，领先亚军将近2秒，实现卫冕的同时，刷新了自己保持的赛会纪录。这枚金牌也让徐嘉余的亚运会总金牌数上升到12枚，继续刷新中国运动员亚运会金牌数之最。接下来，徐嘉余还将参加男子50米仰泳和200米仰泳比赛，个人亚运会金牌总数极有望再创新高。
当晚游泳最后一项决赛，中国队夺得女子4×100米自由泳接力冠军。在上午该项目预赛中，温州选手范亚琦、柳雅欣分别担任第一、三棒。根据赛事规则，参加了预赛的范亚琦、柳雅欣同样收获一枚金牌。至此，温州选手在亚运会上日进三金。
在当天亚运会男足赛场上，张玉宁首发出场打满90分钟，中国队最终0：0逼平实力强劲的伊朗队。在首轮比赛中，张玉宁贡献一进球一助攻，帮助中国队2：1力克朝鲜队。目前中国队与伊朗队同积4分，并列小组榜首。
本届亚运会，共有12名温籍选手参赛，分别是潘展乐、徐嘉余、柳雅欣、范亚琦（游泳）、温在鼎、董文局、肖海伦（帆船帆板）、张玉宁（足球）、戴倩倩（田径）、李巧巧（空手道）、刘妙婷（艺术体操）、林高汇（柔道）。
来 源：温州日报
记者 马真正
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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