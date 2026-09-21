温州日报 2026-09-21 08:31:17

9月19日，在京温籍毕业生应聘实战公益培训在北京举行，把引才政策、高校科研平台、头部企业资源和应聘实战方法，“打包”送到在京温籍学子面前。

温州网讯 9月19日，在京温籍毕业生应聘实战公益培训在北京举行，把引才政策、高校科研平台、头部企业资源和应聘实战方法，“打包”送到在京温籍学子面前。

由市委人才办、市人力社保局、温州市政府驻北京联络处举办的公益培训，是温州落实市政府“百万人才聚温州”工作部署、助力冲刺千万人口城市的具体举措。“我们希望借此破解在京温籍毕业生就业信息不对称、回温发展意愿不强的难题，让更多青年看见温州创新发展的机遇，实现人才与城市双向奔赴。”市政府驻北京联络处主任朱大志说。

过去创业就是创新，如今创新才能创业。近年来，温州坚定走好创新发展“华山一条路”，迭代升级“人才新政40条”，培育壮大“5+5+N”现代产业集群，“一港五谷”高能级平台逐渐成形，持续掀起大抓人才、大抓创新的热潮。

对青年人才而言，选择温州，不只是选择一份工作，更是选择与一座加速创新的城市共同成长。市人力社保局党组书记、局长包光许介绍，温州已推出近12万个岗位，覆盖经济、科技等多个领域。“无论什么专业，都能在温州找到舞台。”

这份求贤若渴，从实实在在的政策举措可见一斑。“评价一座城市，要看它长期转型的底气。温州有敢为人先的营商基因，也有情系桑梓的家乡情怀和近悦远来的人才生态。”来自市高层次人才服务中心的金瑶瑶结合人才案例，重点推介了政策红利。出台《温州人才创新创业一本通》、推出200多项服务“一网通办”、建成人才客厅……一项项举措吸引在场学生关注。

“温州比任何时候都更加器重人才，我们对人才永远敞开大门。”市人力社保局办公室副主任王明洲详细介绍了“510+”行动计划人才政策，亮出住房租售补贴、生活和就业补贴、交通补贴等真金白银，让人才来温就业创业更添底气。

政策礼包之外，企业究竟需要怎样的人才？作为温州产业升级的代表性企业，华峰集团带着满满诚意赴京。“企业高速发展带来的机会，是对员工最大的福利。”集团人力资源总监王利现场抛出橄榄枝，“从招现成的人，到招可成长的人，我们重新定义人才评价标准，后续也会通过双导师带教、多元轮岗等方式，进行体系化培养。”

城市好不好，已就业的人才最有发言权。就职于国科温州研究院的杨思朋，在北京工作生活了14年。“我偶然刷到国科温州研究院的信息，发现方向契合，就投了简历，顺利入职。”这些年，他切身感受到温州人才政策的实惠，也为这里便利的交通、丰富的文旅资源点赞。如今，他化身家乡“推介大使”，向更多人才发出“来温州·创未来”的邀约。

学子们也用实际行动回应家乡召唤。“以前没有很多途径去了解温州就业创业环境，这次推介让我看到了家乡的变化。”北京师范大学硕士生金逸洋趁着活动间隙，赶紧向全国教育科学规划专家库专家韩叙虹“取经”事业单位招聘的技巧，“听了很心动，挺想回家乡就业，会继续关注温州的招聘信息。”

在博士招聘“一对一”面谈环节，温州高校、科研平台人事部门负责人与博士毕业生面对面交流，多家用人单位与优秀学子达成了初步的意向性交流。从“温州需要人才”到“人才选择温州”，这场双向奔赴还在延续。

来 源：温州日报

原标题： 温州“打包”就业资源赴京推介引才 与在京温籍学子双向奔赴

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com