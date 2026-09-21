温州日报 2026-09-21 08:36:43

9月19日21时15分，京东航空全货机搭载泰国进口榴莲落地温州龙湾国际机场，这标志着温州机场联合中运达集团、京东航空，正式开通了曼谷—海口—温州—深圳货运航线，这也是温州机场2026年大力推进航空货运高质量发展新开辟的一条空中货运通道。

温州网讯 9月19日21时15分，京东航空全货机搭载泰国进口榴莲落地温州龙湾国际机场，这标志着温州机场联合中运达集团、京东航空，正式开通了曼谷—海口—温州—深圳货运航线，这也是温州机场2026年大力推进航空货运高质量发展新开辟的一条空中货运通道。首航榴莲经海口报关后运抵温州，落地直供娄桥水果批发市场，让浙南地区消费者在家门口就能品尝到短时效、高品质进口鲜果。

该航线由波音737-800全货机执飞，每周六、周日执行两班，抵达温州时间分别为21:15、01:55。航线连通海南自贸港、浙南与粤港澳大湾区，除了带来更加新鲜的进口水果，温州出港方向同步承载普货、电商快件发往深圳，形成“生鲜进口+货件出海”双向空中通道。

针对温州机场暂无水果进口口岸资质的短板，该航线创新采用跨境生鲜运输模式，依托海口进境水果指定监管场地及自贸港口岸优势，形成“海外采摘—海口清关—温州分拨”链路。泰国金枕榴莲产地预冷后，在海口完成通关流程，再通过全货机空运至温州。相较传统海运加陆运模式，整体运输时长缩短70%以上，有效减少中转磕碰和风味流失，最大程度保留榴莲新鲜品质。鲜果落地后，依托娄桥水果批发市场集散网络快速分销至浙南全域，解决本地进口鲜果流通慢、保鲜难、链条长的问题，丰富区域高端生鲜供给。

为保障新航线高效、常态化运营，温州机场货站提前统筹部署，联动货代、安检等单位，梳理生鲜货物全流程作业规范，打通进口生鲜进场作业全链条。结合航班夜间运行特点，机场专项制订生鲜保障方案，配齐夜间作业人员与设备，对货物接收、转运、交接、配载等关键环节精细化管控，实行生鲜、快件、普货分类分流作业，以专业高效的地面保障筑牢航班安全准点运行基础。

此次新航线开通，是温州机场拓展航空货运、布局跨境生鲜物流的重要突破，也是浙南生鲜供应链升级的关键举措。双向货流互补互通，既引入东南亚优质生鲜资源，也为温州本地电商货品、普通货物通往粤港澳大湾区搭建了高效空中通道。

未来，温州机场将以这条“锁鲜快线”为起点，持续拓展东南亚特色鲜果、高附加值生鲜品类的空中流通通道，完善区域航空物流网络，让更多海外优质生鲜“飞”入浙南百姓餐桌。同时，助力浙南特色农产品借航空货运向外输出，助推我市对外开放与外贸高质量发展，提速金丽温开放大通道建设，赋能区域商贸流通与生鲜产业提质升级。

来 源：温州日报

原标题： 京东航空全货机首航温州 泰国榴莲直达浙南 出港货品直通湾区

记者 张晨 通讯员 刘亦舒 林芳芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com