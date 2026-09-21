温州更新2026年产业“求才清单”
温州网讯 《2026年温州市重点产业紧缺人才需求目录》日前发布。
据介绍，该目录围绕我市“5+5”现代产业体系，并结合《温州市“人工智能+制造”典型场景参考指引》进行调研编制，共收录210个紧缺岗位，并根据紧缺指数数值（0-1），分为一般紧缺（0-0.2）紧缺（0.2-04）和非常紧缺（0.4-1），即数值越大表明紧缺程度越高，为全市人才工作提供参考。
在电气、鞋业、服装、汽车零部件以及泵阀等5大传统优势产业中，电子自动化工程师（0.6071）、制鞋设备安装调试工程师（0.7922）、质检员/品质管理工程师（0.6763）、质量工程师（0.6979）、阀门设计工程师（0.6229）等24个岗位非常紧缺。
在数字经济、智能装备、生命健康、新能源以及新材料等5大战略性新兴产业中，数字安全工程师（0.6137）、区域销售经理（0.7434）、生物技术研发工程师（0.7068）、电气电子研发工程师（0.6398）、高分子材料研发工程师等17个岗位非常紧缺。在“人工智能+制造业”应用中，算法工程师、AI架构师和计算机视觉/智能可视化工程师等3个岗位属于非常紧缺类。
除岗位紧缺程度外，该目录还包括专业要求、任职能力以及年薪等要素。其中，紧缺程度与年薪有一定关联。以“人工智能+制造业”应用为例，非常紧缺的算法工程师、AI架构师等岗位年薪，普遍高于大模型应用工程师、AI应用开发工程师等紧缺类岗位。
据了解，该目录不直接等同于招聘岗位，但在一定程度上反映了相关产业急需的人才方向。对于求职者而言，可依据紧缺方向合理规划职业路径，找准提升或求职重点；对于用人单位而言，则可据此更精准地发布招聘需求、对接人才资源，提升引才效率。
值得一提的是，此前我市还发布了温州市“5+5+N”产业引才地图，这张“导航图”将全国高校人才资源与温州产业需求精准匹配，集成全国310所高校、71个城市以及531个专业的信息，企业和求职者可按产业、专业、地区等条件检索人才或岗位。
■温都记者 陈恩欣
来 源：温州都市报
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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