“戏从温州来”四台佳作巡演长三角掀热潮

温州都市报 2026-09-21 09:06:00

9月中旬，“戏从温州来”2026南戏经典文化活动巡演在长三角地区掀起热潮。9月11日至12日，温州市瓯剧艺术研究院以《瓯阕如故》《武·升》一文一武亮相上海宛平剧院；9月16日至17日，永嘉昆剧团携《监察御史徐定超》《叹零丁》分别献演于中国浦东干部学院、苏州大道喜剧院。四台佳作，双城接力，古老南戏在新时代舞台上展现出富有生机的当代表达。

温州网讯 九百年南戏，如今以怎样的姿态活在舞台上？

9月中旬，“戏从温州来”2026南戏经典文化活动巡演在长三角地区掀起热潮。9月11日至12日，温州市瓯剧艺术研究院以《瓯阕如故》《武·升》一文一武亮相上海宛平剧院；9月16日至17日，永嘉昆剧团携《监察御史徐定超》《叹零丁》分别献演于中国浦东干部学院、苏州大道喜剧院。四台佳作，双城接力，古老南戏在新时代舞台上展现出富有生机的当代表达。

同根异枝：

一个“守”字，两种写法

发源于温州的南戏，是中国戏曲最早的成熟形态。《张协状元》《杀狗记》《琵琶记》这些传唱数百年的经典剧目，勾栏演出的空间形态，“以虚拟实”的表演美学，从未真正消失。它们沉淀进明末清初兴起的温州乱弹，最终在1959年定名为“瓯剧”，也滋养了永嘉昆曲，使其成为昆腔体系中独具浙南风骨的一脉。

然而，面对“传统如何活在当下”这一共同命题，瓯剧与永昆给出了不同的答案。

瓯剧的答案是“守”——守住本体，守住乡音，守住南戏写意精神。上海宛平剧院的舞台上，《武·升》专场极简至只有一张酒桌、一把椅子。《水牢》一折台上不见一滴水，全靠演员踩细碎滑步、身形随水流颠簸震颤，将化虚为实的南戏美学推向极致。《瓯阕如故》的舞台同样素朴：台前搭一个简约勾栏轮廓，后方配以宋风为基调的背景板，再立一块水牌写明剧目演员。《瓯阕如故》海报背景取自元代王振鹏《江山胜览图》，画卷绘有元代温州市井风貌，扇面徐徐展开，淡雅留白。

“南戏的美，是虚拟到极致，是写意。似乎什么都没有，却又什么都有，这才是属于中国戏曲的审美。”瓯剧名家、中国戏剧梅花奖得主方汝将说。这些年，温州市瓯剧艺术研究院排演“瓯剧南戏三部曲”《杀狗劝夫记》《张协状元》《琵琶记》，戏本从南戏经典中重新架构叙事、重塑人物，又始终守住瓯剧的唱腔、程式和写意精神。成果是实打实的：《杀狗劝夫记》斩获第十九届中国戏剧节优秀剧目奖，《张协状元》亮相巴黎中国戏曲节摘得评委会特别奖，今年还将赴突尼斯开展文化交流。

永昆的答案则偏向“正”——在守住昆曲唱腔与身段精髓的前提下，守正创新，向小剧场空间、向干部教育课堂、向当代哲学命题拓展。《叹零丁》以意识流结构重述文天祥生命的最后一夜，演员分饰十余个身份迥异的人物，用“一人多角”的假定性手段，将英雄叙事引入生死哲学的深层追问。该剧参加第三届全国小剧场戏剧优秀剧目展演，荣获优秀剧目奖。《监察御史徐定超》则把昆剧的清雅与监察文化的刚正熔于一炉，让廉政教育从说教变为沉浸式审美体验。中国文艺评论家协会理事、中国艺术研究院研究员范玉刚在《中国艺术报》发表评论指出，《监察御史徐定超》“一改南昆之缠绵婉转，有东坡执铁板之豪放，又不失一种骨子里的柔情与江南文化的温婉，呈现出一种新的艺术气象”，认为其“艺术形式的创新探索与题材内容的思想价值引领的良性互动，高度契合了新时代艺术自觉肩负的新的文化使命”，是“以昆曲形态的廉政题材艺术创作”的成功范例。

一守一正，实则同源——它们共享同一种南戏基因：以演员为中心的表演美学，以写意为核心的舞台精神，以观众为依归的生存智慧。

一脉相承：

从“上门招生”到“三代同台”

人才与观众，是任何剧种都无法回避的生存命题。瓯剧与永昆在这条路上，走出了各自的节奏。

瓯剧的代际传承堪称健康。此次《武·升》专场，第二代的丑角名家麻建山垫场，第三代演员张大升挑大梁冲奖项，第四代年轻人垫戏攒经验，台上整整三代同堂。早年瓯剧团招生要一个学校一个学校跑，“连哄带骗”把人招进来；如今家长带着孩子主动报名，孩子们能歌善舞、素质极佳。“瓯剧的代际传承很健康，从没断过档。”

永昆同样注重梯队建设。此次《监察御史徐定超》演出，特邀中国戏剧家协会副主席谷好好担任艺术顾问，汇聚一级编剧王焱、一级导演王文龙等业界专家；《叹零丁》由浙江话剧团优秀青年编剧林巧思编剧、上海昆剧团著名导演俞鳗文执导，主演均为永嘉昆剧团优秀演员，同时由中国戏剧家协会“全国青年戏剧创作者新创小剧场剧目孵化项目”孵化推出，全国仅五席入选。两代、三代乃至跨团跨界的人才流动，让永昆始终保持着与时代对话的能力。

更值得关注的是观众端的悄然变化。以前，瓯剧团下乡演出，台下坐的全是白发老人。如今，瓯剧吸引了大批年轻粉丝追剧。这种变化，在永昆的巡演现场同样可见。永嘉昆剧团团长徐律说，中国浦东干部学院的学员们看完《监察御史徐定超》后意犹未尽：“用昆剧讲廉洁故事，既有传统韵味，又有现实警示。这样的沉浸式党性教育，比单纯说教更入脑入心。”苏州大道喜剧院里，年轻观众为《叹零丁》中“一人多角”的表演张力屏息凝神——这正是小剧场戏曲的魅力：以当代审美视角，让传统戏曲与年轻灵魂直接碰撞。

一方水土：

地方戏的底气与远方

身处追求流量、热衷大制作的时代，温州戏曲人走了一条不跟风、不迎合的路。

“地方戏未必需要一味推广到全国！”方汝将说得很坦诚，“一方水土养一方人，我们就是服务这方水土的。如果为了迎合所有人的口味去追求共性，最后就会失去自己的特色。”他始终觉得，地方剧种越是服务好本土观众，本土观众反馈回来的营养就越多，剧种的特色就越鲜明。“我们去法国演出时，有几位温州华侨抱着我痛哭，说听到乡音就像回到了小时候。如果我们改变了瓯剧的样子，他们还能有这份触动吗？”

永昆的探索则提供了另一种思路：不改变剧种本体，但拓展其功能与场景。《监察御史徐定超》自2024年首演以来巡演百余场，吸引线上线下观众超37万人次，2026年5月被引入浙江省委党校主体班次课堂，创新开展沉浸式党性教育教学活动；此次献演于中国浦东干部学院，标志着其廉洁教育功能拓展至国家级干部培训平台。昆剧还是那个昆剧，但它所承载的意义、所面对的人群、所激发的思考，已经远远超出传统戏曲的边界。

从九山书会出发，“戏从温州来”南戏经典文化品牌活动自2023年启动以来，北上京津冀、南下粤港澳、西进川渝，并远赴欧洲，今年还将走进中央党校、非洲等，续写着中华戏曲生生不息的时代新篇。九百年南戏，正青春。

来 源：温州都市报

原标题： “戏从温州来”四台佳作巡演长三角掀热潮 九百年南戏正青春

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com