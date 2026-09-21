新华网 2026-09-21 09:50:39

这段时间，老年群体被开屏广告“困住”的现象引发关注。

半分钟内弹窗跳转20多次，想拍张照片都没拍成；广告怎么也关不掉，只能一遍遍息屏再打开；稍一误触，手机里马上多了个“不请自来”的陌生App……这段时间，老年群体被开屏广告“困住”的现象引发关注。

从“摇一摇”误导跳转，到关闭键隐蔽难找，再到“套娃弹窗”、诱导点击下载，开屏广告套路不断翻新，让本应顺畅的手机操作磕磕绊绊。此外，一些广告干扰的还不只是使用体验，在导航、支付等场景中，还可能给用户带来安全风险。

整治开屏广告并非新题，却是难题。近年来，《互联网弹窗信息推送服务管理规定》《互联网广告管理办法》等相关法规接连出台，工业和信息化部等多部门持续开展专项整治，相关乱象得到一定遏制。但部分平台和企业抱有和监管“打游击”的投机心态，管得紧时收一收，风头一过又冒头；一种套路被叫停，又换一种招数试探边界。

相关问题屡屡出现，根源在于利益驱动。每一次点击、每一次跳转背后，都有可能是能变现的流量收益。总有一些人在规则边缘打擦边球，想用技术上的“小动作”，做成算计用户的“大生意”。

广告可以有，但不能成为横在用户面前的“数字路障”。把科技向善的理念真正嵌入每一处产品设计、每一次用户交互中，是所有相关平台和运营企业必须答好的一道题。

系统整治开屏广告，关键要从治一时向管长远转变，让监管更早一步、约束更深一层、惩治力度更严一寸。全链条压实责任，必须做到谁接入、谁审核，谁运营、谁负责。针对隐蔽和虚假关闭按钮、高灵敏度“摇一摇”误导跳转、诱导点击等高频违规问题，需要强化常态化监测排查，加大打击力度，全面抬高违法违规成本。还要对已整改的平台和问题App“回头看”，防止此类广告“换个马甲”卷土重来。只有铲除“数字路障”，才能让用户在数字社会无障碍畅行。

记者：陈一帆

原标题：新华时评｜莫让开屏广告变成“数字路障”

来 源：新华网

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