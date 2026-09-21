人民日报 2026-09-21 09:52:21

前不久，“齐”字当选2026“一带一路”年度汉字。

和而不同、多元共生，大家携手并进，让共同发展的道路越走越宽广

前不久，“齐”字当选2026“一带一路”年度汉字。

为何是“齐”？“齐”字可溯源至商代甲骨文，《说文解字》释之为“禾麦吐穗上平也”，有“于参差之中求齐一”之义。一个汉字，传承中华文脉，映照高质量共建“一带一路”的时代内涵：和而不同、多元共生，大家携手并进，让共同发展的道路越走越宽广。

心齐，则力聚。

以“一带一路”年度汉字发布活动为例，连续举办10年，征集各方意见，求同存异、凝聚共识，本身就是“齐”的鲜活例证。再如，最近在新加坡举行的第二届全球企业高质量共建“一带一路”峰会，由联合国全球契约组织“可持续基础设施建设助力‘一带一路’，加速实现可持续发展目标”行动平台等主办，达成多项成果。

一项由中国提出的倡议，何以在10多年间，成长为吸引150多个国家和30多个国际组织加入的全球公共产品？答案很清晰，大家有共识，心齐。不同国情、不同文明、不同发展阶段的国家，摒弃零和博弈的惯性思维，坚持共商共建共享，把各自优势汇聚成共同发展的强大合力，正是“齐”字的现实注脚。

齐行，则事成。

中亚群山深处，中吉乌铁路建设稳步推进，这条起自中国新疆喀什、途经吉尔吉斯斯坦、终至乌兹别克斯坦的“交通大动脉”，承载着沿线人民的期盼，正以坚实步伐从蓝图化为现实。埃及红海之滨，中埃·泰达苏伊士经贸合作区内厂房林立，截至2026年6月底，合作区已吸引200余家企业入驻，累计吸引投资额逾47亿美元，直接创造就业岗位超1万个。目前，我国已在“一带一路”共建国家设立境外企业2.2万家，直接投资存量超4000亿美元。

近年来，陆、海、天、网“四位一体”互联互通布局加速完善。今年前7个月，中欧班列共开行12988列，同比增长17.6%。上半年，“空中丝绸之路”航班量超19万架次。“丝路海运”命名航线已达148条，通达48个国家和地区的150个港口。沉甸甸的成果，得益于各国相向而行、协同发力。

齐享，则共赢。

智利电力公司用上了中国的智能预警系统，可对全国340多个市镇的天气情况进行实时分析，帮助电网预判风险点；在巴基斯坦乡村，光伏板组装成太阳能发电和储能系统，不仅满足日常需求，还能用于灌溉；马来西亚的橡胶工厂借助中国的人工智能算法和工业机器人，生产成本降低30%……

高质量共建“一带一路”，早已超越传统基建经贸合作，正向绿色、数字等新赛道阔步迈进。中国发展新质生产力所形成的技术、产业与模式优势，通过产能合作、技术转移、人才共育等多元路径，助力广大发展中国家抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，推动伙伴国实现从“外部输血”向“自主造血”转变。

习近平总书记强调，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路，追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。当前，世界经济碎片化加剧，发展进程严重受阻，尤显“齐”的可贵。齐心协力，同心打拼，必将铺就一条更宽广的共赢之路。

作者：罗珊珊

原标题：一个“齐”字，何以照见发展之路（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com