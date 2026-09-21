人民日报 2026-09-21 10:00:25

秋分将至，黑龙江的田一天比一天“沉”。稻穗弯下腰，玉米棒鼓起粒，斑斓的土地里透着厚实。

秋分将至，黑龙江的田一天比一天“沉”。稻穗弯下腰，玉米棒鼓起粒，斑斓的土地里透着厚实。

丰收是这片土地的名片。去年，黑龙江粮食总产量达到1640.06亿斤，再创历史新高，连续16年位居全国首位，实现“二十二连丰”；一年增产的39.7亿斤，占了全国粮食增量的23.6%。

读懂丰收，关键是要读懂黑土地上的人。在北大荒七星农场，种了几十年地的赵勇蹲下身，抓起一把土搓了搓：“以前这土硬得像石头，现在软得像面包，蚯蚓都多了！”脚下泥土的变化，最躲不过“新农人”的眼睛。

这些被称作“新农人”的种粮人，新在哪里？

新在“慧”种地，用上“科技芯”。在北大荒，农机手在平板上设好地块边界，搭载北斗导航的拖拉机自行走直；无人机掠过田垄，多光谱镜头扫过，数千亩稻田几小时内就能完成巡检。

过去说“会”种地，凭的是一身汗水、满手老茧；如今讲“慧”种地，靠的是屏幕里的墒情、云端上的农时。无人机成了新农具，数据成了新农资。不见农人累，但见农机忙，千年农耕图卷，正在黑土地上悄然改写。

新在“养”土地，算清“生态账”。曾经，长期耕种透支让黑土地“变薄、变瘦、变硬”。如今的“新农人”懂得，土地也是一种需要呵护的资源。秋收一过，秸秆粉碎还田；来年春播，免耕播种机直接在茬地上作业，少扰动、多补给。

在七星农场，土壤有机质含量持续提升，水稻亩产稳定达到1260斤以上。被称作“耕地中的大熊猫”的黑土地重新“变黑、变肥、变软”。从“只种不养”到“既用地又养地”，一取一予间，诠释的是人与自然和谐共生的理念。

新在“兴”产业，打造“品牌价”。在田间地头忙前忙后的，是庄稼把式，也是农机能手、电商主播、合作社理事长。今年上半年，黑龙江全省定制农业主体数量发展到445家，种植定制基地面积达到179.9万亩，实现签约销售额55.5亿元，同比增长85%。

好粮卖出好价，好收成带来好收入，农业成为有奔头的产业，农民成为有吸引力的职业。

谈及土地，赵勇说得实在：“这地有灵性，你对它好，它也加倍对你好。”观念更新、工具换新，变的是方式方法，不变的是那颗农心。那份对大地的敬畏、对粮食的珍重、对“粒粒皆辛苦”的体认，一以贯之、一脉相承。所谓深情，就是年复一年的耕耘、颗粒归仓的较真。

种地，要能熬得住时间，也考验人的品性。理解这份深情，也就读懂了丰收的密码。谁来种地？怎么种好地？越来越多人躬身耕耘，把论文写在大地上，把时间种进黑土里。农民有种粮的积极性，土地有种粮的好收成，就有装得满、端得稳的“中国饭碗”。

稻穗饱满，是因为根扎得深；丰收沉甸，是因为情分重。黑土地从不负人，新时代也从不辜负脚踏实地的人。又是一年好丰景，那沃野粮仓，便是大地给予我们最深情的回应。

作者：方 圆

原标题：把时间种进黑土里（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com