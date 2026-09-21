乐清市委书记戴旭强开展下访接访并召开信访工作督导会

乐清发布 2026-09-21 10:03:15

9月20日，乐清市委书记戴旭强在市社会治理中心开展下访接访并召开信访工作督导会。

9月20日，乐清市委书记戴旭强在市社会治理中心开展下访接访并召开信访工作督导会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢固树立和践行正确政绩观，认真落实上级有关部署要求，一体推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚、民生领域信访问题集中治理，用心用情用力解决群众急难愁盼，持续推进信访工作法治化，进一步提升社会治理能力，以更多可感可及的成效取信于民、造福于民。

在市社会治理中心，戴旭强先后接待两批来访群众，认真听取群众反映的问题，并与属地乡镇（街道）和相关部门负责人商讨解决方案、现场给予答复。他强调，要厚植为民情怀，积极沟通对接，依法依规解决群众合理诉求，努力实现信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”。

在随后召开的信访工作督导会上，戴旭强听取乐清市信访工作等情况汇报。他强调，做好信访工作事关群众切身利益、社会和谐稳定、党的执政根基。要在思想上高度重视，做实做细做好“送上门来的群众工作”，以信访工作法治化推进社会治理现代化，为高质量发展营造良好环境；要立足当下、着眼长远，紧盯重点项目和短板弱项，加大排查整治力度，完善系统治理机制，不断提升积案化解质效，加快从解决“一件事”向治理“一类事”提升；要把握时间节点，明确目标任务，拧紧责任链条，加强条块联动，闭环抓好问题化解，落实常态化调度和督查机制，推动信访工作提质提效。

乐清市领导郑巨化、黄靖参加。

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原标题： 戴旭强开展下访接访并召开信访工作督导会

记者 蔡甜甜

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