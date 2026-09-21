瑞安市委书记李剑锋调研安阳中心城区高质量发展工作 努力在推动城市高质量发展上走在前、作示范

瑞安发布 2026-09-21 09:58:49

9月20日，瑞安市委书记李剑锋调研安阳中心城区高质量发展工作。

9月20日，瑞安市委书记李剑锋调研安阳中心城区高质量发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，锚定高质量发展任务，以城市有机更新为主抓手，统筹推进城市有机更新、古城保护利用、产城人融合发展，努力在推动城市高质量发展上走在前、作示范。

李剑锋一行实地察看了沙河新村团块改造项目、西岙片区重点项目、虹北单元地块项目，详细听取项目建设进度汇报、规划思路及存在问题。李剑锋要求坚持问题导向，逐项分析制约项目推进的关键因素，属地和部门要主动靠前服务、协同破难，推动项目提速提质提效。

在随后召开的座谈会上，安阳中心城区汇报了今年以来重点工作进展情况、存在问题及下步目标举措。与会人员围绕项目攻坚、要素保障、古城保护利用等进行了交流讨论。

李剑锋指出，今年以来，安阳中心城区城市风貌迭代出新，区块特色愈发鲜明，业态活力持续释放，配套功能日益完善，接下来要在城市有机更新上走在前、作示范。紧盯重点项目，确保项目有序推进；聚焦区域骨干路，织密路网交通体系；加快完善公园绿化、市政韧性、教育配套等，补齐公共服务短板。要在古城保护利用上探新路、树标杆。抓实文脉保护修缮，做好渐进式微改造精提升；强化运营效益思维，做优文旅品牌，创新运营模式，拓展文旅产品，让文脉活起来、人气聚起来。要在产城融合发展上拓空间、增后劲。聚焦破解配套难题、延伸产业链条、紧盯投产节点、做强做实产业平台载体；聚焦商圈经济、楼宇经济，提质升级城市经济；聚焦土地、资金、服务等要素，优化城市发展保障。要强化争先创优意识，增强攻坚克难本领，加强队伍建设，在服务发展大局上强担当、聚合力。

瑞安市领导林朝进参加调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋调研安阳中心城区高质量发展工作 努力在推动城市高质量发展上走在前、作示范

记者 周小玲、张欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com