瑞安市领导看望瑞安市第十届道德模范 让崇德向善见贤思齐在云江大地蔚然成风
9月20日是全国“公民道德宣传日”。当天，瑞安市委书记李剑锋等瑞安市领导看望瑞安市第十届道德模范。
李剑锋、邹霜双、周晓华、陈寒艳、姜宗羽与道德模范握手致意，并代表瑞安市四套班子向大家致以热烈祝贺和崇高敬意。
今年，经广大群众推荐、各地各部门筛选、媒体公示以及组委会审核，评定12人为瑞安市第十届道德模范：有守护“夕阳红”十年的养老志愿者，有跳入冰河勇救落水孩子的村干部，有无偿献血六十次的公益先锋、诚信立业三十载的企业家，还有扎根一线的医者师者、久病床前不离不弃的孝亲典范。
李剑锋说，国无德不兴，人无德不立。瑞安自2008年启动道德模范评选以来，两年评选一届，已经坚持了十八载，先后涌现出一批中国好人、浙江好人等先进典型。大家岗位不同、事迹各异，却共同以凡人善举传递人间温情，用坚守奉献诠释责任担当，为全社会树立了可亲、可敬、可学的榜样。
李剑锋指出，精神文明是城市发展的深厚底色。瑞安市上下要广泛践行社会主义核心价值观，持续深化“文礼呈瑞·明德致安”品牌，深入开展道德模范学习宣传活动，让崇德向善、见贤思齐在云江大地蔚然成风，为奋进新征程提供强大的精神支撑，不断擦亮瑞安“全国文明城市”金字招牌。希望各位道德模范珍惜荣誉、再接再厉，继续当好道德风尚的引领者，带动更多市民向上向善。
来 源：瑞安发布
记者 陈豫州、张欣
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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