文成县委书记杨德听开展信访“督接一体”工作

文成发布 2026-09-21 09:59:55

9月20日下午，文成县委书记杨德听在县社会治理中心开展信访“督接一体”工作时强调，扎实推动信访工作提质增效。

9月20日下午，文成县委书记杨德听在县社会治理中心开展信访“督接一体”工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，持续深入推进信访工作法治化，积极回应群众所思所盼，带着感情、带着责任把“送上门的群众工作”办好办实，扎实推动信访工作提质增效。文成县领导张呈念、周强、张敏等参加。

接访中，杨德听耐心倾听群众诉求，细致梳理事情原委，并与属地乡镇、职能部门共同剖析矛盾症结，现场会商研究化解路径，逐项压实办理责任。他要求，要坚持法理情相统一，务实高效推进问题处置，用心用情维护群众切身利益，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

随后召开的信访工作督导会上，杨德听听取了文成县信访工作、民生领域信访问题集中治理以及社会治理、综治工作开展情况汇报。他强调，要聚焦源头治理，推动矛盾纠纷就地化解。践行发展新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷化解基层化、少讼化、本质化，努力实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，既要做到案结事了，更要推动事心双解，从根源上化解群众心结。要注重多元联动，织密基层调解工作网络。充分整合各类调解力量，培育壮大金牌调解员队伍，强化访调对接、诉调联动机制，把更多矛盾纠纷吸附化解在基层前端，避免矛盾反复激化。要坚持法治引领，规范信访办理工作秩序。纵深推进信访工作法治化建设，加强初信初访办理，压实属地属事责任，规范接谈处置全流程，既依法妥善处置群众合法诉求，又严格规范信访秩序，引导群众理性表达诉求。要加强阵地建设，提升社会治理现代化水平。持续建强用好县社会治理中心平台，健全疑难事项会商处置机制，强化风险预警研判，不断提升县域社会治理现代化水平，为文成县经济社会高质量发展营造和谐稳定的社会环境。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听开展信访“督接一体”工作

记者 李骏飞、雷思涵、陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com