文成召开中秋国庆安全生产工作部署会

文成发布 2026-09-21 10:00:44

9月20日，文成县委书记杨德听主持召开中秋国庆安全生产工作部署会。

9月20日，文成县委书记杨德听主持召开中秋国庆安全生产工作部署会，强调要树牢底线思维，坚决克服麻痹侥幸心理，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细中秋国庆期间各项安全防范工作，全力保障人民群众生命财产安全。

会上，文成县安委办通报了近期文成县安全生产总体形势。分管文成县领导就各自分管领域安全生产工作作了部署。

杨德听强调，文成县上下务必高度重视“双节”期间安全生产工作，深刻汲取各类事故教训，坚决守牢安全底线。要聚焦重点领域，开展精准排查整治。针对节日期间人员流动量大的特点，紧绷文旅领域安全弦，压紧压实涉旅企业及重点景区主体责任，做好客流疏导、气象预警和应急处置；盯紧道路交通、建筑施工、工矿危化企业等高风险领域，坚决杜绝违规操作；深化学校、医院、养老机构及高层建筑等人员密集场所消防安全隐患排查，确保风险可控。要创新工作机制，凝聚社会共治合力。强化基层赋能与创新探索，全面推行社会力量广泛参与的群防群治机制，充分调动工商联、侨联、社会慈善力量等共同参与安全共建，持续优化基层安全设施配备，多措并举补齐各类重点场所安全防护短板。要强化应急值守，提升指挥调度效能。严格落实节日期间领导带班和24小时值班制度，扎实开展“平安夜巡”行动，同时针对秋季特点，全面加强森林防火调度，严格野外火源管控与巡查预警，确保一旦发生突发险情，快速响应、精准调度、科学处置，全力以赴维护文成县社会大局和谐稳定。

来 源：文成发布

原标题： 中秋国庆安全生产工作部署会召开

记者 夏季、朱伟、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com