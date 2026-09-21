平阳县委书记孟晓斌调研外贸稳进提质工作并督导节前安全生产工作

平阳发布 2026-09-21 10:01:17

9月20日，平阳县委书记孟晓斌前往县经开区、万全镇、萧江镇等地，调研外贸稳进提质工作并督导节前安全生产工作。

9月20日，平阳县委书记孟晓斌前往县经开区、万全镇、萧江镇等地，调研外贸稳进提质工作并督导节前安全生产工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于对外开放的重要论述和安全生产的重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想和安全发展理念，多措并举推动外贸稳进提质，全力以赴守牢安全底线，确保人民群众度过一个平安祥和的节日。

孟晓斌先后走访平阳县中塑机械有限公司、浙江森创包装有限公司、平阳县华昌五金塑料厂等企业，实地察看消防设施配备、安全通道畅通等情况，详细了解跨境电商业务开展、海外市场拓展等情况，叮嘱企业负责人在安全生产的前提下，坚定发展信心，抢抓发展机遇，用足用好跨境电商等新业态新模式，积极拓展海外市场，为平阳县外贸稳进提质贡献更大力量。

在平阳“无水港”，孟晓斌实地察看浙南闽北外贸集拼中心建设情况，认真听取外贸集装箱提还箱点规划布局、运营模式、配套服务保障等情况汇报。他要求，要立足当前、着眼长远，科学优化功能布局，高标准高质量推进基础设施建设，有效提升物流效率、降低企业成本，为平阳县外贸稳进提质提供坚实有力的物流支撑。

调研中，孟晓斌强调，外贸稳进提质工作是当前稳住经济大盘、推动高质量发展的重要抓手。各地及有关部门要把稳外贸摆在更加突出的位置，持续优化营商环境，落实落细各项稳外贸政策措施，千方百计帮助企业抢订单、拓市场、稳份额。要充分发挥新业态新模式带动作用，支持企业加快转型升级，不断提升产品附加值和国际市场竞争力。要加快完善外贸物流基础设施，有效降低企业物流成本，畅通外贸物流通道，为平阳县外贸稳进提质保驾护航。

孟晓斌要求，要压紧压实工作责任，始终把安全生产摆在重中之重的位置，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，做到守土有责、守土负责、守土尽责。要紧盯节前关键节点，聚焦重点领域、重点环节，深入开展安全隐患排查整治，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生。要广泛开展安全生产宣传教育，切实增强企业员工和广大群众的安全防范意识与应急处置能力，为平阳县经济社会高质量发展筑牢安全屏障。

平阳县领导盖军参加调研和督导。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研外贸稳进提质工作并督导节前安全生产工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com