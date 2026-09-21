泰顺县委书记张银贵等开展安全生产、生态环境保护督查

泰顺发布 2026-09-21 10:01:56

9月20日，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、泰顺县长陈钷开展安全生产、生态环境保护督查。

9月20日，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、泰顺县长陈钷开展安全生产、生态环境保护督查。张银贵强调，要深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述，强化底线思维、极限思维，以时时放心不下的责任感，坚决守牢安全生产底线和生态保护红线，更好统筹发展和安全。

在浙江利众竹木有限公司，张银贵走进生产车间，详细查看企业生产流程、消防设施配备、安全制度落实、员工安全培训等情况，细致排查生产作业、仓储管理、消防安全等领域潜在风险隐患。他指出，竹木加工行业属于重点安全生产监管领域，要切实扛起安全生产主体责任，常态化开展隐患自查自纠，细化完善安全生产管理制度和应急处置预案，加强一线操作人员安全教育培训，规范作业流程，坚决守住安全生产底线。要立足竹木产业特色，坚持创新驱动发展，持续加大产品研发投入，深耕细分市场、积极开拓内外市场，以产品创新赋能企业提质增效、转型升级。

在罗阳万创小微园，张银贵走进园区消控室、泰顺正泰电源系统有限公司，细致查看消防控制系统运行、值班值守、应急处置流程等情况，现场排查生产环节安全风险隐患。他强调，小微园区企业集聚、业态集中，安全风险点多面广，园区运营方要压紧压实监管责任，统筹抓好园区整体安全管理，聚焦消防通道、电气设备、仓储安全、应急保障等关键环节常态化开展安全隐患拉网式排查，做到隐患早发现、早处置。入驻企业要严格落实安全生产主体责任，细化岗位安全职责，规范生产操作流程，坚决防范遏制生产安全事故发生。相关部门要强化精准督导、靶向监管，常态化开展安全巡查，闭环整改各类隐患，全面织密织牢安全生产防护网。

张银贵先后深入横辽村、卓南坑村、云湖谷村，实地察看各村杨梅种植图斑生态整改成效，仔细听取各村整改进度、整改举措、长效管控机制建设等工作汇报。他强调，要严格对照生态环保督察整改要求，坚持问题导向、结果导向，紧盯问题图斑不松懈，不折不扣落实整改举措，精准做好地块恢复、植被管护、常态巡查等工作，确保所有问题整改到位。同时要坚持举一反三，全面开展同类生态问题排查梳理，健全常态化巡查监管机制，巩固拓展生态环境保护成效，全力守护县域良好生态底色。

张银贵强调，安全生产事关群众生命财产安全，生态环保事关县域长远发展大局。各乡镇、相关部门要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，清醒认识当前安全生产形势的严峻性、复杂性，压紧压实属地责任、部门监管责任、企业主体责任，抓实中秋、国庆“双节”期间安全防范，紧盯重点领域、重点场所、重点环节，深挖安全风险隐患，认真剖析根源症结，举一反三系统治理，持续增强统筹发展和安全的能力水平，切实维护人民群众生命财产安全。要牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持“当下改”与“长久立”相结合，以系统治理持续提升生态环境质量，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

陈钷一行首先来到罗阳镇童画艺术培训有限公司，实地察看消防设施配备、疏散通道畅通和用电安全管理等情况，对现场发现的装饰物遮挡消防喷淋装置等问题提出整改要求。他指出，校外培训机构人员密集，要严格落实“九小场所”消防安全管理规范，健全日常安全管理制度，举一反三开展排查，把责任明确到岗、落实到人。行业主管部门要加强日常监管和指导服务，督促培训机构把安全管理各项要求落到实处。

在瑞义木制玩具厂，陈钷深入生产车间，重点检查粉尘防爆、消防设施运行和易燃物料存放等情况。他强调，企业要把风险防控贯穿生产经营全过程，紧盯粉尘涉爆等高风险环节，严格执行粉尘清扫和防爆管理各项规定，加强电气线路和消防设施日常维护，规范易燃物料存储管理，切实消除各类风险隐患。此外，要压紧压实“厂中厂”各方安全责任，细化安全管理、隐患整改、应急处置等各项职责，构建责任清晰、协同高效、闭环管理的厂区安全管理格局。

在温州创盛新材料有限公司和温州华富新材料科技有限公司，陈钷走进生产一线，详细了解工艺流程、设备运行及员工安全防护等情况。他强调，企业要时刻绷紧安全之弦，严格工艺纪律和操作规程，落实危化品存储使用各项管理要求，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化重点岗位人员安全培训和应急演练，做到风险早识别、隐患早消除。

陈钷在检查中强调，中秋、国庆假期临近，群众出行和各类活动增多，安全风险交织叠加。各乡镇、各部门要紧盯“九小场所”、“厂中厂”、消防、工贸、危化品等重点领域和重点场所，加大执法监督和隐患整治力度，压紧压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，严格落实节日期间值班值守和应急准备，坚决防范遏制各类安全事故发生，全力守护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

泰顺县领导刘一忠、钟政添、龚士苗参加相关活动。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵陈钷开展安全生产、生态环境保护督查

记者 王文慧、胡佳妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com