苍南发布 2026-09-21 10:02:36

9月20日下午，苍南县委召开乡镇党委书记座谈会。

9月20日下午，苍南县委召开乡镇党委书记座谈会。会议复盘各乡镇阶段工作成效，面对面听取基层发展意见建议，进一步研判形势、明晰方向、压实责任，动员苍南县上下加压奋进、决战决胜全年各项目标任务，奋力谱写浙江美丽南大门建设新篇章，全力打造共同富裕县域样板。苍南县委书记林海涵主持会议，苍南县委副书记、代苍南县长孟晓晨，苍南县委副书记周建强等参加。

会上，苍南县18个乡镇党委书记依次作交流发言。大家结合乡镇实际介绍本地基本情况、履职以来亮点工作，汇报下一步发展思路，并围绕苍南县经济社会高质量发展提出意见建议。与会苍南县领导结合分管领域开展交流研讨。

林海涵强调，各乡镇要登高望远、审时度势，自觉在苍南县发展大局中找准定位，坚持埋头实干与谋势布局并重，抓实重点、攻克难点、打造亮点，把任期发展思路细化为项目清单、责任清单，切实把换届之年转化为大干之年、争先之年，奋力实现 “十五五” 精彩开局。要坚决扛起 “促进一方发展、造福一方百姓、守护一方平安” 的重大职责，牢固树立 “项目为王” 理念，大抓项目、大抓产业、大抓平台，立足资源禀赋走好差异化发展路子；扎实推进强村富民，优化 “一老一小一弱” 等民生服务，补齐农村基础设施短板，深化全域环境整治；从严守牢安全生产、信访维稳、生态保护、耕地保护底线，坚持源头防范，全力防范化解各类基层风险隐患，在实干争先中交出乡镇工作高分答卷。

林海涵要求，要以高质量党建引领保障高质量发展。乡镇干部要旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立大局观念，自觉把乡镇工作放到苍南县大局中谋划推进；要注重班子队伍建设，坚持精诚团结干事，树立实干实绩导向，旗帜鲜明为担当者担当。要严守纪律规矩，带头抵制不良风气，严格落实请示报告、值班带班等制度。苍南县委将持续加大对乡镇和基层干部的关心支持力度，县级领导要下沉联系乡镇协调破解难题，县直部门要强化指导服务、切实为基层减负赋能，凝聚起苍南县上下干事创业强大合力，为加快建设浙江美丽南大门、打造共同富裕县域样板贡献乡镇力量。

孟晓晨指出，当前全年工作已进入收官冲刺关键阶段，各乡镇要紧盯目标、加压奋进。要着力推动经济稳进提质，做实助企纾困服务，攻坚商贸升规纳统，加快产业转型升级。要强化重大项目推进，加速工业用地供应节奏，全力抓好项目谋划储备。要攻坚城乡居保提档工作，创新方式方法，广泛开展政策宣传，尽快拉高中高档缴费占比。要纵深推进乡村振兴，紧盯重点村片区组团、“多田套合”等硬任务，倒排工期抓落实。要统筹好发展和安全，从严抓好安全生产，逐项销号生态环保问题，认真落实增收节支工作，确保社会大局和谐稳定。

来 源：苍南发布

原标题： 县委召开乡镇党委书记座谈会

记者 吴银林

本文转自：温州新闻网 66wz.com