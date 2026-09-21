龙港发布 2026-09-21 10:03:08

9月20日，龙港市群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚推进会召开。

9月20日，龙港市群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚推进会召开。龙港市委书记李丹在会上强调，要深学细悟习近平党建思想和习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，对标落实中央纪委国家监委和省市部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，攻坚决战、收官冲刺，超常规高质量打赢集中整治攻坚战，为进一步擦亮“改革名城·瓯越明珠”金名片提供坚强保障。龙港市委副书记、龙港市长叶鑫俊主持。龙港市领导苏立盛、钱旭文、阮蔚、黄振国等出席。

李丹充分肯定今年以来集中整治工作取得的新进展新成效。她指出，要拿出打总攻、打决战的劲头，始终聚焦“落实”二字，通过超常规攻坚、强有力决战，力争取得更多行风重塑、基层善治、群众受益的综合性成果，实现信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度“三个显著提升”目标。

李丹强调，要以更大力度深化办案攻坚，紧扣“4+10”项目实事，坚持以案开路不动摇，以重点突破带动整体整治提质增效。要以更高标准抓好项目实事，以钉钉子精神推进重点领域整治和民生领域信访问题集中治理双月攻坚，实打实解决一批群众“急难愁盼”。要以更实举措推动常态长效，坚持“当下改”与“长久立”相结合，把集中整治的阶段性成效转化为管长远、固根本的治理效能。

要坚持龙港市“一盘棋”思想，认真落实市党政班子“一岗双责”，各党委（党组）坚决扛起主体责任，各牵头职能部门严格落实主抓直管责任，把压力层层传导到基层末梢、落实到每一个岗位，做到守土有责、守土负责、守土尽责，以严实作风推动集中整治走深走实。要把集中整治攻坚与经济社会发展、全面从严治党等各项工作紧密结合起来，奋战三季度、决胜下半年，奋力交出“十五五”开局之年高分答卷。

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原标题： 全市群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚推进会召开

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com