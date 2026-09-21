2026-09-21 10:10:00

前不久，福建将乐县发布10万亩碳汇储备林特定地域单元生态产品价值（VEP）评估报告，并以量化结果为核心依据，与银行签订VEP生态授信合作协议。好生态贷来真金白银，是“绿水青山就是金山银山”理念的又一次具体实践。

生态产品借用经济学的概念，将生态资源视为具有明确产权边界、可交易可变现的价值载体。这意味着，好生态是稀缺的资源，可以通过价格形成机制实现高效配置，保护生态并非只“烧钱”不“赚钱”。

近年来，基于“生态有价”共识，各地广泛开展“生态定价”实践。

去年，福建首次以三级目录的形式，梳理出全省六大生态系统的生态产品清单，为摸清生态产品家底提供指引。以森林生态系统为例，它提供的生态产品不仅包括木材、水果、茶叶等看得见摸得着的实物，还有水源涵养、水质净化、土壤保持等生态调节服务，以及旅游康养、休闲游憩、教育科研等经济和文化价值。在此基础上，各地探索建立价值核算制度，为生态产品科学定价。

类似实践有效破解生态产品度量难、评估难、定价难等问题。不过，要真正推动生态产品价值实现，仅明码标价还不够。若有价无市，生态产品的价值将只是纸面的一串数字，“好生态卖出好价钱”的愿景更无从谈起。因此，必须完善体系、搭建平台、培育生态，让更多生态产品可以高效畅通交易。

VEP质押贷款，是生态产品价值实现在金融领域的有益探索。在将乐县之前，武夷山市落地生态茶园VEP贷款，永安市则完成了福建首单“水土保持VEP质押+生物多样性”认证贷款。这些金融产品创新生动证明：“生态有价”不是一句口号，好生态能转化为实实在在的真金白银。这些资金将进一步反哺生态建设，在良性循环中增进民生福祉。

当然，生态产品价值实现不止一种方式——大力发展林下经济、森林康养等绿色产业；推动林业碳汇开发与市场交汇，让“卖空气”也能挣钱；探索林权资产折资量化的林票运行机制，让林权变成可流转、可交易、可变现的证券化资产……从“生态有价”到“交易有市”，从“纸上估值”到“账上增收”，一系列改革探索，正不断构建资源变资产、资产变资本的有效途径。

（摘编自《福建日报》，原题为《乐见“好山水”变成“好收益”》）

作者：张 辉

原标题：让好生态有价更有市（纵横）

本文转自：温州新闻网 66wz.com