温州都市报 2026-09-21 10:17:51

9月17日至9月24日，鹿城区公安分局出入境管理大队持续开设留学生办证专场，以专业高效的服务赢得留学生的好评。

温州网讯 9月17日至9月24日，鹿城区公安分局出入境管理大队持续开设留学生办证专场，以专业高效的服务赢得留学生的好评。

金秋开学季，温州医科大学和浙江工贸职业技术学院的270余名留学生开启在温的求学之旅，形成了一个出入境办证的小高峰。对此，该大队提前谋划、靠前服务，推出了留学生办证专场。

专场服务期间，在民警及引导员的指引下，留学生们有条不紊地填表、递交材料、采集人像等，各个环节无缝衔接。窗口民警开启“连轴转”模式，从上班起不间断受理，直至下午下班。仅9月17日至18日两天，就完成了60余名留学生的外国人居留许可申请手续。

“10多分钟就办理成功了，很快很方便！你们白天忙一天，中午休息时间也在办，真的非常感谢！”刚办理完手续的留学生竖起大拇指，为民警细致周到的办证服务点赞。

在留学生等待办理的空隙，民警为他们上了“开学第一课”，深入浅出地讲解了出入境相关法律法规、在华期间注意事项、人身财产安全等方面知识。

来 源：温州都市报

原标题： 鹿城出入境管理大队留学生办证专场高效专业获点赞

记者 李雅

本文转自：温州新闻网 66wz.com