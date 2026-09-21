温州日报 2026-09-21 10:24:26

9月9日下午，首届中国鞋都AI+创意设计大赛颁奖典礼举行。历时3个月的大赛在这一刻迎来最高光时刻——设计赛道、视频赛道各10名获奖选手先后登台领奖，一批AI设计的鞋款创意，即将从这里走向市场、走向大众。

温州网讯 9月9日下午，首届中国鞋都AI+创意设计大赛颁奖典礼举行。历时3个月的大赛在这一刻迎来最高光时刻——设计赛道、视频赛道各10名获奖选手先后登台领奖，一批AI设计的鞋款创意，即将从这里走向市场、走向大众。

“过去，一双鞋从创意到打样往往要耗费数周；如今借助AI辅助设计，几小时内就能生成多套方案，可以把更多精力投入创意本身。AI不是替代设计，而是为设计打开更大的想象空间。”一位参赛选手在现场这样分享。

温州是闻名全国的“中国鞋都”，鹿城区是制鞋产业的核心集聚区。做鞋、卖鞋，是这里几十年一脉相承的富民产业。随着传统产业转型升级进入深水区，“如何让老产业焕发新生机”成为制鞋人必须回答的考题。

7月7日，恰逢“中国电商节”，本次大赛正式启动；经初评、终评两轮严格评审，共评出AI时尚鞋品创意设计、AI鞋业数字营销两个赛道获奖作品各10件。本届大赛由鹿城经济开发区管委会、温州市鞋革行业协会、中国鞋都设计师（工程师）协同创新中心共同主办，温州市教育局、温州市人力资源和社会保障局指导。3个月赛程，展现的正是鹿城对“AI+鞋业”的一次系统探路。

活动现场可以看到，创新已成为这场大赛最鲜明的底色。参赛选手依托AI大模型，通过生成提示词、生成图片，把脑海中的创意快速转换成可落地、可量产的鞋款方案，设计效率大幅提升。设计赛道一等奖作品《瓯绣·针语》的创作者史文怡，以温州非遗瓯绣为灵感，用AI提取花鸟针法、丝线光泽，转译为鞋面刺绣纹理与珠光配色，打造新中式运动美学；视频赛道一等奖作品《第25小时的奔跑》的创作者沈欣意，借助AI数字人与超现实梦境，讲述了“一双舒适的跑鞋，是找回生活节奏的开始”。一张张获奖作品背后，是传统工艺与智能技术的双向奔赴。

现场，温州技师学院、北京服装学院温州美学经济研究院、中国鞋都设计师（工程师）协同创新中心三方签署时尚创意战略合作协议，共同推动成立“温州时尚美学创新联盟”，在人才培养、产教融合、创意成果转化上深化合作；协同创新中心同步面向全球发布基于AI生成的多模态全球鞋款提示词数据库，公开征集全球鞋类时尚产业提示词，为设计师和鞋企搭建可复用、可延展的智能创作底座。创新链与产业链，正加快在此融合。

来 源：温州日报

原标题： 以赛探路“AI+鞋业” 中国鞋都AI+创意设计大赛颁奖

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com