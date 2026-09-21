温州日报 2026-09-21 10:29:14

昨天，2026年台胞台属中秋联欢会在温州市文化宫举行。台胞、台属、台青以及各界嘉宾等近百人欢聚一堂，许久未见的老朋友们握手寒暄，熟悉的面孔四处“串桌”，提前迎接中秋佳节。

温州网讯 昨天，2026年台胞台属中秋联欢会在温州市文化宫举行。台胞、台属、台青以及各界嘉宾等近百人欢聚一堂，许久未见的老朋友们握手寒暄，熟悉的面孔四处“串桌”，提前迎接中秋佳节。

中秋节，是中华民族的传统佳节，也是两岸同胞情感交流的重要时刻。本次活动以“一脉瓯江 情系两岸”为主题，由市台联、鹿城区台联联合举办。现场向在座及全市各地台胞台属致以节日问候，表示中秋承载着两岸同胞共同的家国情怀，无论身处海峡哪一边，一轮明月共照两岸，共同的文化根脉将两岸同胞紧紧连接在一起。

在文艺表演环节，舞蹈《祖国》、朗诵《2026中秋寄语·致台湾同胞》、独唱《月亮代表我的心》《天际》、瓯拳表演、独舞《瑶姐》、越剧经典桥段《新版梁祝·十八相送》、闽南语歌曲《爱拼才会赢》等曲目引得现场观众阵阵喝彩。

活动还设置了游戏互动和有奖问答环节。“金桂邀月 月饼争先”“良辰相聚 同心抱团”等互动小游戏妙趣横生，有奖问答围绕两岸关系、台湾风土人情等内容展开，吸引现场台胞台属和对台工作者踊跃参与、积极抢答，进一步增进了两岸同胞的参与感与文化认同感。现场还组织了中秋手工互动体验，不同年龄段的台胞台属在专业老师的指导下，用工具和手搓制作自己心仪的月饼，现场气氛融洽。

温州与台湾地缘相近、人缘相亲，近年来，许多台湾同胞来温州求学、创业、生活，在这片热土上感受瓯越文化的深厚底蕴。市台办相关负责人表示，将继续秉持“两岸一家亲”理念，用心做好联系服务工作，积极推动温台民间交流，关心台胞台属生活，倾听心声诉求，努力为大家排忧解难。

来 源：温州日报

原标题： 一脉瓯江 情系两岸 2026年台胞台属中秋联欢会举行

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com