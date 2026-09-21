温州日报 2026-09-21 10:32:02

新一轮龙湾—仪陇东西部协作工作开展以来，来自东海之滨的帮扶资金、优质技术、专业人才跨越千里山海，聚焦群众看病就医、就学育人、养老助残等急难愁盼问题，落地实施一件件暖心民生实事，让温暖浸润革命老区千家万户。

温州网讯 9月开学季，位于四川省南充市的温州医科大学附属眼视光医院·仪陇县联合眼视光诊疗中心内，前来开展视力检测的学生络绎不绝。登记建档、视力筛查、医学验光、配镜调试，各项诊疗工作有序开展。由龙湾区联合温州医科大学附属眼视光医院倾力援建的诊疗中心，已然成为龙湾—仪陇东西部协作惠及民生的生动缩影。

新一轮龙湾—仪陇东西部协作工作开展以来，来自东海之滨的帮扶资金、优质技术、专业人才跨越千里山海，聚焦群众看病就医、就学育人、养老助残等急难愁盼问题，落地实施一件件暖心民生实事，让温暖浸润革命老区千家万户。

2024年以来，龙湾区持续投入东西部协作资金295万元，重点提升仪陇县域基层医疗机构眼健康服务能力，扎实推进“明眸正心”健康工程。2025年，仪陇县联合眼视光诊疗中心完成全县8万余名中小学生视力筛查，为2420名困难学生提供免费视力诊疗服务，为适龄学生免费配送800副近视眼镜，切实守护老区青少年视力健康。

不止于青少年近视防控，依托东西部协作资金援建的仪陇县中医院儿童康复中心，专为脑瘫、孤独症、发育迟缓特殊儿童提供专业康复服务。康复专家为每名患儿量身定制康复方案，同步开展肢体康复训练与认知社交引导。如今，百余名残疾儿童无需远赴外地求医，在家门口就能享受常态化、专业化康复治疗，众多特殊儿童身心状态持续改善，有效减轻了困难家庭异地就医的沉重负担。

在仪陇县马鞍镇残疾人振兴工坊，暖心图景处处可见。这座依托东西部协作资金打造的服务阵地总面积1600平方米，辐射服务周边7个村（社区）500余名残障群众。工坊整合康复训练、心理疏导、技能培训、就业增收等功能，残障群众可开展肢体功能康复、接受专业心理疏导、学习手工编织技能。不少残障人士就地就近就业，凭借手艺获得稳定收入，在自力更生中实现自我价值，收获物质富足与精神充盈。

仪陇县特殊教育学校也迎来崭新蜕变。2025年，依托65万元东西部协作帮扶资金，学校完成综合楼功能室升级改造，全新的律动教室、手工美术室、模拟超市实训室正式投入使用，全方位助力特殊儿童健康成长、融入社会。课堂上，特殊孩子们跟随律动舒展身体、敲击乐器感知节奏、动手创作陶冶情操，还能通过模拟超市实训学习基础生活技能。

乡村养老服务同样暖意融融。东西部协作项目——铜鼓乡洞磬沟村老年公益食堂常态化运营，每日为40多名留守老人提供热餐服务。食堂不仅解决农村老人“吃饭难”问题，还常态化开展敬老陪伴、邻里联谊活动，有效排解独居老人孤独感，为乡村老年群体筑牢温暖的晚年港湾。

乡村教育短板持续补齐、办学品质稳步提升。2024年以来，龙湾区累计投入375万元协作资金，为仪陇农村学校配备238套液晶交互一体机；投入230万元实施明眸护航、爱心宿舍、阳光操场、希望之桌等惠民项目，全面升级农村薄弱学校办学条件。同时，龙湾区联动各类慈善组织、公益基金会，累计向仪陇乡村学校、困难学生捐资捐物142.5万元，精准助力乡村教育提质增效、困难学子安心求学。

一副眼镜守护光明、一顿热饭温暖人心、一次康复点亮希望、一间工坊赋能增收、一室书香成就未来。跨越千里的龙湾—仪陇东西部协作，始终锚定民生落脚点、紧盯群众微幸福，以一件件接地气、暖民心的实事好事，持续擦亮东西部协作民生底色，绘就革命老区群众安居乐业的幸福新画卷。

来 源：温州日报

原标题： 龙仪千里牵手暖民心 东西部协作绘就民生幸福卷

记者 黄泽敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com