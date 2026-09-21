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温州市中心医院重症医学科：以重症实力托举生命最后希望

温州新闻网 2026-09-21 09:00:00

　　温州市中心医院重症医学科成立于1998年7月，是浙江省临床重点专科建设项目。科室同时为温州市ECMO技术指导中心、温州市ECMO培训中心挂靠单位，担任温州市ECMO一体化联盟主委单位，是浙江省医师协会体外生命支持专委会常委单位、浙江省腹腔感染与重症胰腺炎救治联盟核心单位、浙江省重症血液净化专委会联盟单位、温州市重症康复主委单位，是浙南地区重症救治领域的核心平台之一。

　　科室里配齐了各类精密床旁监护仪、先进生命支持设备和全套重症抢救系统，打磨出了成熟完善的ECMO一体化救治体系，“救在中心”品牌建设成效显著。日常除了承接温州市区和周边县市的危重症患者，还为20多家基层医院提供技术帮扶，ECMO治疗总量与整体救治成功率均位居全省第一梯队，为无数急危重患者守住了最后一道生命防线。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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