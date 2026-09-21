温州日报 2026-09-21 10:55:00

近日，2026年第十五届“北极星杯”光伏影响力企业评选颁奖典礼在河南郑州举行。以正泰、德力西、麦田等为代表，一批温州企业获得颁奖。

温州网讯 近日，2026年第十五届“北极星杯”光伏影响力企业评选颁奖典礼在河南郑州举行。以正泰、德力西、麦田等为代表，一批温州企业获得颁奖。

“北极星杯”评选活动覆盖组件、电池、逆变器、支架等产业链核心环节，旨在提升光伏产业品牌意识、强化企业品牌建设，推动行业服务升级与创新发展，是国内光伏行业覆盖广、公信力突出的年度品牌评选之一。今年的评选中，各大奖项密集出现温州企业的名字。如正泰新能科技股份有限公司获评影响力光伏组件品牌；麦田能源、上海正泰能源获评影响力光伏逆变器品牌；德力西电气、奔一新能源、正泰仪器仪表等企业获评光伏材料及配套品牌；正泰智维获评影响力光伏智慧运维品牌等。

近年来，我市全力搭建“核风光水蓄氢储”全产业链骨架，以正泰新能源、麦田能源等为代表的标杆企业持续发挥影响力，形成从能源生产、装备制造到应用服务的一体化链条。截至2026年7月底，温州光伏装机已达546.84万千瓦，半年净增35.77万千瓦。此次大批企业拿下行业奖项，彰显了温州品牌在光伏赛道的硬核实力。

来 源：温州日报

原标题： “北极星杯”光伏影响力企业揭晓 一批温企拿下行业大奖

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com