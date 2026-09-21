央视新闻 2026-09-21 11:01:00

据韩媒报道，21日公布的民调结果显示，韩国总统李在明的执政支持率在连续10周下滑后首次止跌回升，小幅上升至34.8%。在政党支持率方面，执政党共同民主党也反超国民力量党。

据韩媒报道，21日公布的民调结果显示，韩国总统李在明的执政支持率在连续10周下滑后首次止跌回升，小幅上升至34.8%。在政党支持率方面，执政党共同民主党也反超国民力量党。

根据Realmeter的民调，李在明的执政支持率为34.8%，较前一周上升1%。

按地区划分，大田、世宗和忠清地区支持率增幅最大，上升了3.9%。釜山、蔚山和庆尚南道紧随其后，上升了3.2%。仁川和京畿道上升了2.2%，而全罗南道、光州和全罗北道则下降了4.1%。

按年龄段划分，20多岁人群的支持率上升了5.4%，其次是60多岁人群，上升了2.9%，30多岁人群上升了2.8%。 40多岁人群的支持率下降了2.3%，50多岁人群的支持率下降了1.9%。

政党支持率调查中，共同民主党以40.2%的支持率领先于最大在野党国民力量党，后者支持率为38.5%，两党支持率连续第五周接近，差距在误差范围内。民主党的支持率较前一周上升了4.1%，而国民力量党则下降了3.6%。

来 源：央视新闻

原标题： 韩媒：最新民调显示李在明支持率止跌回升

本文转自：温州新闻网 66wz.com