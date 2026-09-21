新华社 2026-09-21 11:11:55

在中国东北海滨城市辽宁省大连市的星海湾海域，一个个“方盒子”形状的水下机器人缓缓下潜，上演了一场采捕海产品的实战大比拼。

在中国东北海滨城市辽宁省大连市的星海湾海域，一个个“方盒子”形状的水下机器人缓缓下潜，上演了一场采捕海产品的实战大比拼。

“通过人机协同，半个小时抓取了17个目标物，包括6个海螺、8个扇贝、2个海星、1个生蚝。”刚完成比赛的大连理工大学OurEDA队成员张万辉说。

9月17日至20日，2026年第十届全国水下机器人大赛在辽宁大连举行，来自大连理工大学、大连海事大学等国内高校、科研院所和相关领域企业的30支水下机器人队伍参赛，比拼在真实近海环境下水下机器人的水下感知探测、水下定位通信和水下智能作业能力。

9月17日，2026年第十届全国水下机器人大赛在辽宁省大连市举办。来自中国高校、科研院所和相关领域企业的30支水下机器人队伍参赛。新华社记者 潘昱龙 摄

“我们学校已经连续10年参加全国水下机器人大赛，今年参赛机器人在动力、控制、识别、感知单元均有明显升级。”大连海事大学信息科学技术学院副教授刘安良说，学校与大连獐子岛海洋发展集团合作，在真实海况下开展大量试验与应用。

中国拥有1.8万余公里大陆海岸线和1.4万余公里岛屿海岸线，海洋资源禀赋得天独厚。近年来，中国多地积极推进“蓝色粮仓”建设，已建设超过160个国家级海洋牧场，为“蓝色经济”的多元化发展提供了更多可能。

从海产品抓取到水下锚绳打捞，再到水下生态监测，海洋牧场企业在日常运营中的需求，意味着水下机器人产业拥有广阔的市场前景。中国沿海省份正加速开发海洋水下机器人的应用场景，打通“产学研用金”全链条，推动海洋牧场产业向新发展。

今年初，大湾区海洋水下机器人应用挑战赛期间，发布1500万元的《海洋水下机器人应用场景机会清单》，涵盖网箱巡检、设施打捞、生态监测、渔获捕捞等真实作业需求，叠加广东全省17个海洋牧场一级开发主体总额超过1亿元的潜在订单。

侧扫声呐、养殖生物状态观测平台、智能养殖机器人、水下智能3D摄影系统……在大连海洋大学的大连市智慧渔业重点实验室里，科研成果已经转化为智能装备，改写了传统水产养殖的方式。

大连海洋大学信息工程学院副院长林远山说，设备潜入水底后进行观测，对水下的养殖生物生长状态进行视频自主采集，并实时回传，使用AI算法对养殖生物进行计数及大小测量，有效地帮助养殖者实时获取养殖水产品的生长状态、数量规格等信息。

在东北地区唯一的海岛县大连长海县，水下机器人已经投入海洋牧场捕捞作业。“企业与大连海事大学合作，转化沉淀的新技术，推进水下机器人产业化。目前已有3至5台机器人在海洋牧场试用，下一步计划扩至30到50台。”大连海发智能装备有限公司副总经理徐旭说。

在今年全国水下机器人大赛现场还设置了专项洽谈区，为项目方、龙头企业、投资机构搭建一对一交流渠道，促进产学研协同创新与投融资精准对接，加速科技成果落地。

“我们研发的新型水下机器人即将批量化生产，投入到海洋牧场一线的作业中。”刘安良说。

来 源：新华社

原标题： 中国水下机器人商业化应用提速 助力海洋牧场建设

本文转自：温州新闻网 66wz.com