新华社 2026-09-21 11:13:32

“十五五”时期，我国粮食产业有望实现年工业总产值4.5万亿元以上，更好满足人民群众从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”转变的需要。

新闻中心 编辑： 潘涌燚 审核：潘涌燚 责任编辑：叶双莲 监制：张佳玮 总监制：缪磊