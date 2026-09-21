我国粮食产业有望实现年工业总产值4.5万亿元以上
新华社 2026-09-21 11:13:32
“十五五”时期，我国粮食产业有望实现年工业总产值4.5万亿元以上，更好满足人民群众从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”转变的需要。
国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫21日在国新办举行的新闻发布会上介绍，“十五五”时期，我国粮食产业有望实现年工业总产值4.5万亿元以上，更好满足人民群众从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”转变的需要。
来 源：新华社
原标题： 我国粮食产业有望实现年工业总产值4.5万亿元以上
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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