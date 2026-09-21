新华网 2026-09-21 14:15:29

知情人士披露，美国政府计划对国际刑事法院发起制裁，可能近期宣布制裁措施。

知情人士披露，美国政府计划对国际刑事法院发起制裁，可能近期宣布制裁措施。

路透社20日援引知情人士的话报道，美国政府已经着手准备针对整个国际刑事法院的制裁方案，不过具体宣布时间尚未确定。美国《华尔街日报》援引多名官员消息称，相关制裁决定最早可能于今后一周拍板。

关于上述媒体报道，美国国务院暂未回应置评请求。

2月23日，在荷兰海牙，两名记者在国际刑事法院外拍摄。新华社发（孙晶晶摄）

位于荷兰海牙的国际刑事法院依据2002年7月生效的《国际刑事法院罗马规约》设立。美国不是《国际刑事法院罗马规约》缔约国，也从未认可国际刑事法院的管辖权。

近年来，美国政府以国际刑事法院调查美方人员以及对以色列总理和前防长发出逮捕令为由，多次宣布制裁国际刑事法院法官和检察官，但均非对国际刑事法院本身发起制裁。今年7月，美国国务院发起一项旨在孤立国际刑事法院的行动，呼吁其他国家退出该机构。

来 源：新华网

原标题： 知情人士称美国拟制裁国际刑事法院

记者 杨舒怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com