新华网 2026-09-21 14:23:27

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃20日在纽约举行的一场会议上表示，世界经济尽管比很多人所预想的更具韧性，但仍然面临顽固通胀、偿债成本升高和人工智能投资过热等带来的风险。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃20日在纽约举行的一场会议上表示，世界经济尽管比很多人所预想的更具韧性，但仍然面临顽固通胀、偿债成本升高和人工智能投资过热等带来的风险。

格奥尔基耶娃说，当前通胀问题表现顽固，预计难以很快得到解决，这意味着很多央行将不得不加息，而加息将导致偿债成本升高。IMF此前已敦促各国整顿财政，但目前看行动不够有力。

格奥尔基耶娃表示，许多国家和地区的人工智能投资存在潜在风险。人工智能投资中有大量杠杆和循环融资，一旦市场预期落空、人们对人工智能的发展感到失望，可能带来系统性冲击。她认为，当前人工智能融资方面的风险主要集中在美国，但很多国家也处于人工智能产业链中，同样面临风险。

“风险处于高位，不确定性是新的常态。”格奥尔基耶娃说，IMF定于10月发布的最新世界经济展望报告将反映风险依然处于高位的事实。面临多重风险，世界经济增速维持在3%左右“将是一个巨大成就”。

来 源：新华网

原标题： IMF总裁：世界经济面临多重风险

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com