新华网：“德耀中华·榜样在身边”主题活动在浙江温州举办

新华网 2026-09-21 14:19:51

9月20日，“德耀中华·榜样在身边”主题活动在浙江温州举办，通过情景演绎、音乐短剧、视频展示等，讲述全国道德模范等先进典型代表的生动故事，集中展示他们在助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲等方面的感人事迹和崇高精神，展现身边榜样坚守善行、传递温暖的道德力量。

9月20日，“德耀中华·榜样在身边”主题活动在浙江温州举办，通过情景演绎、音乐短剧、视频展示等，讲述全国道德模范等先进典型代表的生动故事，集中展示他们在助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲等方面的感人事迹和崇高精神，展现身边榜样坚守善行、传递温暖的道德力量。

图为9月20日晚，“德耀中华·榜样在身边”主题活动现场。新华社记者魏一骏 摄

首届全国道德模范、温州外来务工人员李学生，在危急关头冲向铁轨营救儿童不幸牺牲，以实际行动书写舍己为人的英勇；第八届全国道德模范、浙江省湖州市德清县自然资源和规划局职工章宬，12岁时家庭遭遇车祸，她忍着丧父之痛，一边悉心照料高位截瘫的母亲，一边刻苦求学，践行血脉情深、自强不息的担当；第九届全国道德模范提名奖获得者、温医大附属眼视光医院党委副书记、院长陈洁，14年带领志愿团队深入海拔4000多米的藏区，开展“光明行”医疗公益行动，诠释医者仁心、大爱无疆的精神……不同的人生经历、不同的岗位职责，共同展示了积善成德、奋发进取的价值追求，引发观众深切共鸣和热烈反响。

9月21日，参加活动的代表还将走进温州道德馆、红日亭等道德实践阵地观摩学习，感受榜样力量在群众生活中开花结果的生动实践。

“德耀中华·榜样在身边”主题活动由中央精神文明建设办公室主办，今年以来，在全国多地开展现场交流，营造向上向善的浓厚氛围。本场活动由中宣部文明培育局、浙江省委宣传部（省文明办）承办，旨在通过下沉式、身边化、常态化的传播，用身边人讲身边事、身边事教身边人，进一步形成学习模范、争做模范的良好风尚。

来 源：新华网

原标题： “德耀中华·榜样在身边”主题活动在浙江温州举办

记者 魏一骏

本文转自：温州新闻网 66wz.com