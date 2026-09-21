今年联大一般性辩论五大看点

新华网 2026-09-21 14:22:22

第81届联合国大会一般性辩论将于22日在纽约拉开帷幕。据联合国统计，有118位国家元首或政府首脑预计出席一般性辩论及联大高级别周相关活动，还有不少国家将派高官参加。

第81届联合国大会一般性辩论将于22日在纽约拉开帷幕。据联合国统计，有118位国家元首或政府首脑预计出席一般性辩论及联大高级别周相关活动，还有不少国家将派高官参加。分析人士认为，今年联大一般性辩论主要有以下五大看点。

这是9月8日在位于纽约的联合国总部拍摄的第81届联合国大会开幕会现场。新华社记者 张凤国 摄

看点一：地缘冲突

联合国日前发布的《2026年全球风险报告》显示，大规模冲突在全球风险中的排名迅速攀升。与2024年首次调查相比，28项全球风险中，大规模冲突的排名上升了16位，升幅最大。舆论认为，美伊战事、乌克兰危机等地缘冲突将是各国领导人关注的焦点。

有分析指出，中东局势将成为今年联大一般性辩论的最热议题。自2月底战火骤起，美国与伊朗至今仍深陷对抗僵局。以色列在加沙地带的军事行动尚未停歇，约旦河西岸犹太人定居点暴力事件不断，巴勒斯坦局势仍然紧张。

这是3月6日在伊朗首都德黑兰拍摄的爆炸产生的浓烟。新华社记者 沙达提 摄

在俄乌战场，乌克兰危机已延宕逾四年半，双方虽显示出一定和谈意向，但仍在争夺战场上的主动权，而部分欧洲国家领导人高调反俄令局势更加复杂，预计冲突在短期内难有明显转机。

值得注意的是，据美国媒体报道，美方已向伊朗总统佩泽希齐扬发放入境签证，他预计于23日在联大一般性辩论上发表讲话。此外，特朗普政府连续第二年拒绝向巴勒斯坦总统阿巴斯发放签证，阿巴斯只能发表视频讲话。

看点二：全球供应链

地缘冲突引发连锁反应，全球供应链受到冲击，各国对此高度关注。

分析人士指出，美伊战事导致世界“能源咽喉”霍尔木兹海峡航运梗阻，通航量大幅下降。也门胡塞武装近期攻占红海沿岸多处战略要地，对红海通向印度洋的要道曼德海峡的控制能力增强，并多次袭击沙特阿拉伯石油设施，令海湾地区石油外运进一步受阻。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者 温新年 摄

受乌克兰危机影响，黑海粮食外运不畅；俄罗斯遭受西方严厉制裁，其粮食和化肥出口下降。航运受阻的霍尔木兹海峡既是石油也是化肥等重要物资的关键运输通道。多重因素叠加之下，一些国家和地区面临的粮食安全危机愈加严峻。

看点三：人工智能治理

当下，人工智能技术加速发展，但针对人工智能的治理不足，全球性规则和管理依然缺位。

近期，几起美国人工智能闭源模型突破隔离环境入侵其他系统事件接连曝光。人工智能企业Anthropic公司首席执行官达里奥·阿莫代伊等多名美国科技企业家提出要放缓开发最先进模型的节奏，引发广泛讨论。

9月15日，由联合国教科文组织和沙特阿拉伯联合主办的第四届全球人工智能伦理论坛在沙特首都利雅得开幕。图为参会者经过论坛展板。新华社记者 罗晨 摄

联合国秘书长古特雷斯在联大高级别周开始前的记者会上呼吁全球协同行动，为人工智能设立“护栏”。他说，在当前存在巨大地缘政治分歧的背景下，人类承担不起人工智能走向“逐底竞争”的后果。

舆论认为，人工智能发展关乎人类未来命运，各国领导人将在联大一般性辩论中提出各自主张。

看点四：气候行动

气候行动虽是“老话题”，但今年欧洲经历的“极热夏季”、非洲南部出现的暴雨洪灾等极端天气，再次敲响了气候变化威胁人类生存的警钟。对部分岛国而言，气候变化甚至已经构成实质性生存危机。分析人士预计，减排、能源转型、气候筹资等气候变化相关话题将是多国领导人联大一般性辩论发言的重点。

今年5月下旬，多个欧洲国家提前遭遇“盛夏”式热浪。图为5月26日，人们在意大利罗马万神殿前的喷泉边纳凉。新华社记者 李京 摄

此外，今年联大高级别周期间还将举行关于气候行动和公正转型的高级别会议，以及关于应对海平面上升构成的生存威胁的高级别会议，为有关气候变化的讨论增添热度。

看点五：联合国改革

去年联合国成立80周年之际，古特雷斯提出“联合国80周年改革倡议”，涉及一系列改革措施。

在本月8日举行的第81届联合国大会开幕会上，古特雷斯表示，2024年联合国未来峰会通过的《未来契约》和“联合国80周年改革倡议”为联合国未来发展提供了蓝图，联大的工作对于落实这些承诺至关重要。

9月8日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在第81届联合国大会开幕会上发表讲话。新华社记者 张凤国 摄

分析人士指出，今年联大一般性辩论正值下一任联合国秘书长遴选进入关键阶段之际，联合国改革、秘书长人选等与联合国自身发展相关的议题势必成为各国领导人关注的重点。

来 源：新华网

原标题： 国际观察｜今年联大一般性辩论五大看点

记者 尚绪谦

本文转自：温州新闻网 66wz.com