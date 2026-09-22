温州日报 2026-09-22 08:17:31

2026世界青年科学家峰会筹备工作动员部署会昨天召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要贺信精神和考察浙江重要讲话精神，锚定“一届更比一届好”目标，拉高标杆、对标一流，铆足干劲、奋力冲刺，努力办好一届更加出彩更具实效的科技盛会，有力助推创新温州建设全面成势，加快实现“在温州看见创新中国”。

温州网讯 2026世界青年科学家峰会筹备工作动员部署会昨天召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要贺信精神和考察浙江重要讲话精神，锚定“一届更比一届好”目标，拉高标杆、对标一流，铆足干劲、奋力冲刺，努力办好一届更加出彩更具实效的科技盛会，有力助推创新温州建设全面成势，加快实现“在温州看见创新中国”。

据悉，2026世界青年科学家峰会计划于今年10月在温州召开，以“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”为年度议题，设置1场全体大会、12个平行论坛、N个配套活动和1个欧洲专场活动。

张文杰指出，办好青科会，是温州必须要扛起的政治使命，也是加快创新发展的题中之义、展示城市形象的重要契机。要切实增强办好青科会的使命感和责任感，精心做好活动策划，用心打磨、反复推演，确保每项活动亮点纷呈；科学做好嘉宾邀请，突出“国际化”“权威性”“参与度”，广泛邀约、深入对接；周密做好服务保障，提供全链条精细服务，切实做到节俭办会、平安办会；持续做好氛围营造，围绕会前预热造势、会中精彩呈现、会后扩大影响，多角度、多层次开展宣传报道；扎实做好成果落地，打造一批国际期刊集群、汇聚一批青年科技人才、推动一批国际项目合作、促成一批科技成果转化，真正实现以会聚智、以会引才、以会兴业。要加强组织领导、专班运作、工作调度，以完备工作体系保障筹备任务落到实处，确保峰会圆满成功精彩。

世界青年科学家联合会秘书长高春波说，要提高站位、统一思想，聚焦重点、精益求精，众志成城、团结协作，全力以赴抓好各项筹备工作。省科协副主席郭寄良表示将主动靠前、全力投入，切实加强对上衔接、对外联动、对内协同，共同把2026青科会办出水平、办出特色。

副市长王振勇参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 2026世界青年科学家峰会筹备工作动员部署会召开

办好一届更加出彩更具实效的科技盛会

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com