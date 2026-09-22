张文杰会见联合国难民署驻华代表穆索菲 加强经贸合作 实现共赢发展
温州日报 2026-09-22 08:18:43
昨天，市委副书记、市长张文杰会见联合国难民署驻华代表穆索菲，就加强经贸合作、实现共赢发展进行座谈交流。
温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰会见联合国难民署驻华代表穆索菲，就加强经贸合作、实现共赢发展进行座谈交流。
张文杰向穆索菲一行的到来表示欢迎，并简要介绍温州经济社会发展情况。他说，迈上“十五五”发展新征程，全市上下牢记习近平主席寄予温州“续写创新史”的殷殷嘱托，忠实践行“八八战略”，深入实施新一轮“强城行动”，提速做强“一圈一极一中心”。温州正加快“世界温州 贸促全球”品牌建设，是联合国可持续采购的理想合作伙伴，期待双方建立常态化对接机制，强化业务指导与资源推介，帮助温州企业深度融入联合国全球采购体系，更好助力全球人道主义援助和可持续事业发展。
穆索菲感谢温州的热情接待。她说，通过此次来访，深刻感受到温州深厚的历史底蕴和强劲的创新动能。当前，包括联合国难民署在内的联合国系统正在深化更具成本效益且可持续的采购供应链建设，希望双方进一步加强交流与合作，推动更多温州企业熟悉采购规则，让优质产品融入全球公共采购体系。
副市长张本锋参加会见。
来 源：温州日报
原标题： 张文杰会见联合国难民署驻华代表穆索菲 加强经贸合作 实现共赢发展
记者 缪眎眎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
公积金“活”了 新政首日受理79笔共150.66万元社会09-21
-
瓯菜如何从敢为天下鲜到天下“先” 黑珍珠餐厅指南食见先锋大会温州论“本真”社会09-21
-
“世界的温州”外宣城市形象标识征集启动社会09-21
-
苏州温州商会换届 博士会长带来一套“产品逻辑”社会09-21
-
一条大黄鱼“游”进京城 12个项目签约近7000万元社会09-21
-
巴黎街头商户用温州方言叫卖水果 乡音出海引发网友热议社会09-21
-
8月份温州投资者A股账户户均浮盈逾1.3万元社会09-21
-
一部电梯补贴二三十万元 鹿城老旧小区破解“爬楼难”社会09-21
-
本周晴好“续航” 昼夜温差最大12℃，午间仍偏热社会09-21
-
吴依蔓：温州女人是“六边形战士”社会09-21