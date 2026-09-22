温州日报 2026-09-22 08:18:43

昨天，市委副书记、市长张文杰会见联合国难民署驻华代表穆索菲，就加强经贸合作、实现共赢发展进行座谈交流。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰会见联合国难民署驻华代表穆索菲，就加强经贸合作、实现共赢发展进行座谈交流。

张文杰向穆索菲一行的到来表示欢迎，并简要介绍温州经济社会发展情况。他说，迈上“十五五”发展新征程，全市上下牢记习近平主席寄予温州“续写创新史”的殷殷嘱托，忠实践行“八八战略”，深入实施新一轮“强城行动”，提速做强“一圈一极一中心”。温州正加快“世界温州 贸促全球”品牌建设，是联合国可持续采购的理想合作伙伴，期待双方建立常态化对接机制，强化业务指导与资源推介，帮助温州企业深度融入联合国全球采购体系，更好助力全球人道主义援助和可持续事业发展。

穆索菲感谢温州的热情接待。她说，通过此次来访，深刻感受到温州深厚的历史底蕴和强劲的创新动能。当前，包括联合国难民署在内的联合国系统正在深化更具成本效益且可持续的采购供应链建设，希望双方进一步加强交流与合作，推动更多温州企业熟悉采购规则，让优质产品融入全球公共采购体系。

副市长张本锋参加会见。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰会见联合国难民署驻华代表穆索菲 加强经贸合作 实现共赢发展

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com