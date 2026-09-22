温州日报 2026-09-22 08:19:00

昨天，温州市农合联第三次代表大会举行，总结第二届理事会工作，研究谋划今后五年发展思路，选举产生新一届理事会和监事会。省委常委、市委书记张振丰作出批示。

温州网讯 昨天，温州市农合联第三次代表大会举行，总结第二届理事会工作，研究谋划今后五年发展思路，选举产生新一届理事会和监事会。省委常委、市委书记张振丰作出批示。

张振丰指出，近年来，市农合联深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以深化农村“三位一体”新型合作体系建设为重点，在推动农业适度规模经营、促进现代农业发展、优化为农服务等方面成效明显，有力推进乡村振兴，值得充分肯定。今年是全省发展农村新型合作经济工作现场会在温州召开20年。希望农合联要全面落实习近平总书记“4＋1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，聚焦高质量发展建设共同富裕示范区市域样板，持续深化生产、供销、信用“三位一体”改革，不断加强合作“联农”、强链“兴业”、集聚“促共富”，助力推动农业农村现代化、缩小“三大差距”，为奋力谱写中国式现代化温州新篇章作出更大贡献。各级党委政府要重视支持农合联工作，各有关单位要积极参与农合联体系建设，共同营造联农、带农、支农的浓厚氛围。

今后五年，是温州深入推进农业农村现代化、做强“一圈一极一中心”、推动共同富裕先行示范的重要战略机遇期，更是农村“三位一体”改革向纵深推进的关键时期。市农合联将锚定“全域共兴、全省领先”改革目标，坚守为农服务根本宗旨，聚焦“富民”核心，做深做好“联农、兴业、共富”三篇文章，坚持为农立会、联农强会、惠农兴会，以新型合作与联合为纽带，以服务农业全产业链为主线，全面构建现代化为农服务体系。

此次大会为今年农合联工作画出路线图——重点实施主体培育行动、服务提质行动、合作拓展行动、兴业富民行动和强基固本行动。通过实施服务提质行动，市农合联将参与农事服务中心承接“三位一体”服务功能，联合建立“农事+农技”服务体系，并推动人工智能走进田间地头，催生数字农业工厂、智慧农场等新场景。合作拓展行动将聚焦做优做强农业“六个一”特色产业，联动链主企业、合作社和农户，助力培育10亿元以上“土特产”全产业链。

市领导汪驰、徐育斐、崔波、王丽峰等出席会议。

来 源：温州日报

原标题： 市农合联第三次代表大会举行 合作“联农” 强链“兴业” 集聚“促共富”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com