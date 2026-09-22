温州日报 2026-09-22 08:20:55

昨天，记者从市统计局获悉，温州市第四次全国农业普查清查工作将于9月底全面启动，至11月上旬，全市约1.2万名普查员和普查指导员将深入田间地头、农户家中，对全市约180万户农户、近2万户农业生产经营单位开展“地毯式”清查摸底，为2027年1月开展的普查登记工作奠定基础。

温州网讯 昨天，记者从市统计局获悉，温州市第四次全国农业普查清查工作将于9月底全面启动，至11月上旬，全市约1.2万名普查员和普查指导员将深入田间地头、农户家中，对全市约180万户农户、近2万户农业生产经营单位开展“地毯式”清查摸底，为2027年1月开展的普查登记工作奠定基础。

第四次全国农业普查是我国于2026年开展的一项重大国情国力调查，普查标准时点为2026年12月31日24时。此次清查是第四次全国农业普查准备阶段的关键环节，旨在摸清普查对象底数，确保普查登记不重不漏。清查对象包括农户、农业生产经营单位，行业范围包括农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业。

此前，温州已高质量完成第四次全国农业普查国家专项试点任务，是全国唯一承担普查表式可行性测试的地市，为普查全面开展积累了“温州经验”。温州市农普办呼吁全市广大农户和农业生产经营单位积极配合普查工作，如实填报清查信息；全体普查人员将严格履行保密义务，所采集的个体信息仅用于本次普查目的。

数据显示，2025年，温州实现农林牧渔业总产值319.1亿元，全年粮食播种面积171.0万亩，粮食总产量71.6万吨；全年水产品总产量81.3万吨，生猪出栏95.2万头，禽肉产量2.2万吨。

来 源：温州日报

原标题： 走村串户查农情 温州180万农户将迎农普清查

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com