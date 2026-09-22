走村串户查农情 温州180万农户将迎农普清查
温州网讯 昨天，记者从市统计局获悉，温州市第四次全国农业普查清查工作将于9月底全面启动，至11月上旬，全市约1.2万名普查员和普查指导员将深入田间地头、农户家中，对全市约180万户农户、近2万户农业生产经营单位开展“地毯式”清查摸底，为2027年1月开展的普查登记工作奠定基础。
第四次全国农业普查是我国于2026年开展的一项重大国情国力调查，普查标准时点为2026年12月31日24时。此次清查是第四次全国农业普查准备阶段的关键环节，旨在摸清普查对象底数，确保普查登记不重不漏。清查对象包括农户、农业生产经营单位，行业范围包括农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业。
此前，温州已高质量完成第四次全国农业普查国家专项试点任务，是全国唯一承担普查表式可行性测试的地市，为普查全面开展积累了“温州经验”。温州市农普办呼吁全市广大农户和农业生产经营单位积极配合普查工作，如实填报清查信息；全体普查人员将严格履行保密义务，所采集的个体信息仅用于本次普查目的。
数据显示，2025年，温州实现农林牧渔业总产值319.1亿元，全年粮食播种面积171.0万亩，粮食总产量71.6万吨；全年水产品总产量81.3万吨，生猪出栏95.2万头，禽肉产量2.2万吨。
来 源：温州日报
记者 林迎颖
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
公积金“活”了 新政首日受理79笔共150.66万元社会09-21
-
瓯菜如何从敢为天下鲜到天下“先” 黑珍珠餐厅指南食见先锋大会温州论“本真”社会09-21
-
“世界的温州”外宣城市形象标识征集启动社会09-21
-
苏州温州商会换届 博士会长带来一套“产品逻辑”社会09-21
-
一条大黄鱼“游”进京城 12个项目签约近7000万元社会09-21
-
巴黎街头商户用温州方言叫卖水果 乡音出海引发网友热议社会09-21
-
8月份温州投资者A股账户户均浮盈逾1.3万元社会09-21
-
一部电梯补贴二三十万元 鹿城老旧小区破解“爬楼难”社会09-21
-
本周晴好“续航” 昼夜温差最大12℃，午间仍偏热社会09-21
-
吴依蔓：温州女人是“六边形战士”社会09-21