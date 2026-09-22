温州晚报 2026-09-22 08:27:13

昨天下午，2026世界青年科学家峰会筹备工作动员部署会在温州召开。一个月后，全球青年科学家的目光将再度汇聚温州，共赴一场关于“AI时代”与“可持续发展未来”的思想之约。

温州网讯 昨天下午，2026世界青年科学家峰会筹备工作动员部署会在温州召开。一个月后，全球青年科学家的目光将再度汇聚温州，共赴一场关于“AI时代”与“可持续发展未来”的思想之约。

这一次，青科会带着“首次设立大会主席和组织委员会”“平行论坛首次均由全国学会牵头”“首次设置主宾国际组织机制”等多重“首次”而来。一起先睹为快！

首次设立大会主席和组织委员会

青科会创办于2019年，至今已成功举办7届。历经7年持续深耕，青科会已发展成为我国面向全球的层次高、规模大的青年学术交流活动，成为我国青年科技外交的重要品牌、链接全球创新资源的重要平台和浙江省对外开放的重要窗口。

本届青科会由中国科协、浙江省人民政府与世界青年科学家联合会共同举办，由浙江省科协、温州市人民政府承办。本届青科会以“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”为年度议题，旨在围绕人工智能赋能科技发展、技术向善推动可持续目标落地等方面，引领青年科学家主动践行负责任AI创新、倡导跨文化交流互鉴、深化产学研协同创新网络，深度参与全球科技治理。主会将于2026年10月24日至25日在浙江温州园博园国际会议中心举办。

本届青科会首次设立大会主席和组织委员会，优化学术委员会，整合执行委员会，形成了大会主席指导、组织委员会决策、执行委员会实施、学术委员会把关的筹备推进机制。

平行论坛首次均由全国学会牵头

本届青科会活动板块设置更趋完善，定位更趋明晰。活动设置1场全体大会，12个平行论坛，“万有引力π”未来技术与概念产品展示交流活动、系列地方主题配套活动、科技参访，以及1个欧洲专场活动，形成全体大会牵引、平行论坛深耕、展示交流活动转化和地方配套活动辐射的活动设置格局。

12个平行论坛分别为聚焦未来前沿科技发展关键领域的未来制造前沿论坛、量子信息技术论坛、国际环境科学论坛、脑机智能论坛、具身智能机器人论坛、深海资源环境论坛；聚焦青年科学家成长和发展领域的青年科学家飞鸟论坛、女科学家论坛、青年科学家与一流期刊共生发展论坛；聚焦科技创新与产业创新深度融合领域的大健康论坛、青年科技型企业家圆桌论坛以及AI时代青年科学家创业创新生态论坛。

平行论坛首次均由全国学会牵头主办，知名高校、科研院所、国际科技组织协办，议题均紧扣国家战略需求和科技前沿。

首次设置“主宾国际组织”机制

本届青科会首次设置“主宾国际组织”机制，发展中国家科学院（TWAS）受邀担任，并将组织30人左右的青年院士代表团成建制参会，将推动与发展中国家科学院签订战略合作协议。欧洲专场拟于10月16日在比利时布鲁塞尔举行，得到中国驻欧盟使团、中国驻比利时大使馆支持。巴西工程师团、泛巴尔干新药开发联盟、欧洲科创团、“一带一路”地信领域代表团、芬兰华人科技协会团、俄罗斯联邦科技与教育部等将组团参会，青科会“朋友圈”不断扩大刷新。

本届青科会切实有效推动中国科协党组首次提出的“四个一批”务实成果落地。大会联合国内外高水平期刊开展峰会论文征集，支持青年科学家发表高水平研究成果，着力打造一批具有国际影响力的科技期刊，托举一批青年科技人才，促成一批机制化国际研发合作，推动一批科技成果转化落地。

来 源：温州晚报

原标题： 青科会主会将于10月24日至25日在温举办

创造多个“首次”！今年青科会有什么亮点？

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com