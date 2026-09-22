来温机票加码了！23家台州景区同步优惠

温度新闻客户端 2026-09-22 09:10:23

飞抵温州，登机牌先别丢，温州“一张机票游温州”政策持续进行中。凭本人登机牌可享温州核心景区免首道门票等权益。现在，这张登机牌的适用范围又又扩大了，台州也推出凭温州机场登机牌享景区折扣政策，23家景区首道门票6折。

飞抵温州，登机牌先别丢

温州“一张机票游温州”政策持续进行中

凭本人登机牌

可享温州核心景区免首道门票等权益

现在

这张登机牌的适用范围又又扩大了

台州也推出凭温州机场登机牌

享景区折扣政策

23家景区首道门票6折

也就是说，一张登机牌

温州、台州两城景区都能用

台州具体景区名单、使用规则如下

建议收藏

凭票根享景区折扣

台州正式启动

“一票游台州”文旅优惠活动

即日起

来台州旅游的市外游客们

可享文旅新礼包啦！

不论是登机牌

还是参加台州官方活动的凭证

请务必收好这张小小的票根

即可参加活动

“一票游台州”

文旅优惠活动

活动时间：

2026年9月1日至2026年12月31日。

优惠对象：

非台州籍外地游客（以身份证户籍信息为准）。

优惠内容：

符合条件的游客可凭相关凭证，至相关景区售票专窗付款购票，享受门票（仅含首道门票）6折优惠。

具体适用条件如下：

（一）凭落地温州机场或台州机场的电子登机凭证及本人身份证，落地后7日内（含落地当日）享受折扣。

（二）凭在台州举办的重大演艺活动、重大体育赛事、重要会展等活动（具体项目由台州市文化和广电旅游体育局认证并提前通知）的电子凭证及本人身份证，7日内享受折扣（含凭证当日、前3日及后3日）。

注意：台州市民继续享受“台州人免费游台州”专属福利。

现在揭晓参加活动的23家景区

涵盖自然山水、历史人文等

多元类型

能够满足不同游客的出游需求

“一票游台州”

景区名单一览表

椒江

椒江，一半是硬核的深蓝，一半是温柔的浪漫。

登大陈岛，听涛观澜，在甲午岩的峭壁间触摸垦荒岁月的刚毅；探乌沙头，临崖望海，任凭海风涤荡心胸。若想换个视角，可以在椒江滨江打卡潜艇观光基地，感受海军将士的峥嵘岁月。还可以闯入台州海洋世界，让斑斓鱼群与梦幻水母，瞬间治愈所有疲惫。

椒江·大陈岛甲午岩丨汪江浩

大陈岛·乌沙头景区

349潜艇观光基地

台州海洋世界

黄岩

从幽谷清泉到地质奇观，黄岩西部这条山水之路，每一步都是大自然的深情告白。

登布袋山，丹崖悬岩、古村幽径，在飞瀑跌水间寻一份桃源野趣；走进黄岩大瀑布，看飞瀑流泉从山间倾泻，感受浙南罕见的瀑布群的清凉与壮美。富山大裂谷——6000万年前的山崩地裂，造就了华东罕见的冰缘地貌奇观。

布袋山景区

黄岩大瀑布

富山大裂谷

临海

从古城底蕴到地质奇观，临海的诗意，值得你慢慢走、深深品。

打卡台州府城，在城墙砖隙间触摸千年烽火，转身步入数字诗路文化体验馆，用光影重走唐诗之路的浪漫。打卡羊岩山茶文化园，在山顶品一杯“江南第一勾青”，坐看云卷云舒。在这里邂逅一场时空奇旅——桃渚古城的明代抗倭烽烟犹在，桃江十三渚的水上田园如诗铺展，临海大火山的万千石柱则诉说着亿年前的烈焰喷薄。

台州府城

数字诗路文化体验馆

羊岩山茶文化园

桃渚古城

桃江十三渚丨庞伟伟

临海大火山

温岭

温岭的山海都值得期待。凿千年而不倒，长屿硐天的双门硐雄浑、观夕硐幽邃、水云硐清奇。登方山，远眺山海在云雾中缠绵；探南嵩岩，尽情欣赏奇峰叠嶂的风光。

长屿硐天双门硐景区

长屿硐天观夕硐景区

长屿硐天水云硐景区

方山景区

南嵩岩景区

玉环

玉环的浪漫，藏在这片被海风亲吻的土地里。

漩门湾湿地万鸟翔集，芦花如雪，在滩涂与碧波间邂逅自然的诗意。登上大鹿岛，岩雕林立，海蚀奇观遍地，山风与海浪日夜和鸣。

漩门湾湿地公园丨叶云平

大鹿岛景区丨浪起来的李四猫

天台

天台山的山水，看一眼便是修行。

走进石梁景区，石桥横跨飞瀑，脚下激流轰鸣，仿佛步入武侠仙境。仰望天台山大瀑布，数百米白练悬空，水雾蒸腾间，气势吞没群山。

天台石梁景区

天台山大瀑布

仙居

提到仙居，自然绕不开“神仙居”这个赫赫有名的景点。作为国家5A级景区，神仙居以奇峰、云海、飞瀑著称，山中竹林和瀑布随处可见。景区以世界最大的火山流纹岩地貌闻名，峰林嶙峋、云瀑如画，如同误入仙境。

神仙居景区

三门

蛇蟠岛是台州第一大岛，也是三门湾文化的“海之窗”“石之窗”“围垦之窗”，这里千洞各异，洞中有洞，横竖旁出，犹如迷宫，素有“千洞岛”的美称。逛野人洞，探索采石洞窟千年不塌之谜，欣赏三门石窗之美。游国内唯一一个以海盗为主题的海岛洞窟景区——海盗村，穿梭在上千个妙趣横生的奇洞异穴中，了解东海枭雄的战斗故事。

蛇蟠岛·野人洞

蛇蟠岛·海盗村

来 源：温度新闻客户端

原标题： 来温机票加码了！23家台州景区同步优惠

本文转自：温州新闻网 66wz.com