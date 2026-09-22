温州日报 2026-09-22 09:10:24

近日，温州市生态环境局等5部门联合印发了《关于温州市实施非营运老旧中重型柴油货车淘汰更新工作的通知》，首次针对国四非营运中重型柴油货车推出专项淘汰更新补助，单车最高可申领14万元补贴。

温州网讯 近日，温州市生态环境局等5部门联合印发了《关于温州市实施非营运老旧中重型柴油货车淘汰更新工作的通知》，首次针对国四非营运中重型柴油货车推出专项淘汰更新补助，单车最高可申领14万元补贴。本次补助资金实行限额管控、先到先得、用完即止，符合条件的车主须抓紧申报。

“此次补贴政策主要覆盖淘汰补助、新能源更新叠加补助两大维度，精准惠及个人、个体工商户、企业及非财政供养社会组织等各类车辆所有人。”温州市机动车排气污染防治管理中心相关工作人员表示，通过该项补助可以助力老旧车辆迭代更新、降低营运成本，实现温州本地老旧柴油车污染治理与货运行业绿色升级。

本次补助适用对象为2026年1月1日前在温州注册登记的国四非营运中重型柴油货车（含专项作业车），车辆需提前淘汰或转出国外，且同时满足四项核心条件：车辆注册登记所有人为个人、个体工商户、企业和非财政供养的社会组织；距离强制报废期剩余一年以上，且处于年检合格有效期内；非因自然灾害、事故、失火等外力因素导致报废或灭失；未从其他渠道享受国家政策或领取补贴。

另外，如车主提前淘汰合规国四柴油货车后，购入总质量≥4500千克的纯电动、插电式混合动力或燃料电池中重型新能源货车（纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，不含无动力电池车型），可在基础淘汰补助之上，叠加享受专项更新补助。

补贴政策明确要求，新旧车辆需为同一所有人，新车行驶证注册登记日期须在2026年1月1日及以后，且淘汰一辆符合标准的国四非营运中重型柴油货车，只能申请一辆新购置新能源中重型货车的更新补助。

依据《浙江省非营运老旧中重型柴油货车淘汰更新资金补助实施细则》，温州本次补贴实行差异化分档标准。单纯提前淘汰或转出合规国四柴油货车，将根据车辆类型、提前报废时长发放基础淘汰补助；若同步置换新能源中重型货车，双重补贴叠加后，单车最高可申领14万元。

根据车辆处置方式不同，申报所需材料实行分类管理：单纯提前淘汰车辆，需提交《温州市国四非营运中重型柴油货车淘汰更新补助资金申请表》《报废机动车回收证明》《机动车注销证明书》、车辆注册登记所有人身份证或营业执照复印件（或扫描件）、银行卡复印件（或扫描件）（单位需提交银行开户许可证），委托代办需额外提供委托书及代办人身份证明；车辆转出国外的，除海关出具的转出证明替代报废、注销凭证，其余基础材料一致；淘汰旧车并置换新能源货车的，需补充提交新车行驶证、机动车登记证书。

来 源：温州日报

原标题： 非营运老旧中重型柴油货车淘汰更新 温州将发放补助资金

单车最高可申领14万元补贴

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com