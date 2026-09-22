校地携手赋能海岛教育 温大附属海霞中学揭牌成立
温州网讯 近日，温州大学附属海霞中学正式揭牌成立。此次校地合作办学，是洞头区补齐海岛教育资源短板、推动义务教育优质均衡发展的重要举措，标志着海岛基础教育开启高校赋能、内涵提质的新格局。
作为洞头区龙头初中，海霞中学多年深耕海岛育人一线，传承“爱岛、奉献、拼搏、创新”的海霞精神，办学底蕴深厚、育人根基扎实。本次携手温州大学，将依托温大雄厚的师资力量、优势学科与科研平台资源，常态化开设温大海霞讲坛，邀请教授、博士入校授课，拓宽学生视野。同时引入人工智能、STEM教育、英语口语等特色课程，培育精品学生社团，搭建科创实践成长平台，助力学生综合素质提升。针对拔尖人才培养，学校创新推行“双课程双导师”培育模式，实施分层精准教学，适配学生个性化成长需求。
校地联动将全面赋能海霞中学师资队伍建设。学校将借力温大教育、心理学科专家资源，常态化开展班级管理、心理健康教育、家校共育等专项培训，持续锻造专业化、高素质教师队伍。
未来，温州大学附属海霞中学将深度融合高校优质教育资源与海霞精神育人内核，持续创新海岛办学模式、深耕品质教学，全力打造特色鲜明、优质均衡的海岛教育样板，为洞头教育高质量发展注入强劲动力。
来 源：温州日报
记者 潘舒畅 卓扬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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